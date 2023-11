LeBron stellt Rekord auf - Banchero knipst die Bulls aus

Erstmals hat ein NBA-Profi in seiner 21. Saison ein Triple-Double geschafft. Matchwinner war LeBron James dennoch nicht - im Gegensatz zu Wagner-Kollege Paolo Banchero. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Starke Leistung gegen die Kings, aber die Niederlage konnte LeBron James nicht verhindern. NBAE via Getty Images

Die erste Heimniederlage der Los Angeles Lakers (6-6) konnte LeBron James nicht verhindern, der 38-Jährige zeigte dennoch wieder einmal Außergewöhnliches. Beim 110:125 gegen die Sacramento Kings schaffte der King mit 28 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds sein 108. Triple-Double und ließ als nun alleiniger Fünfter im Alltime-Ranking Jason Kidd (107) endgültig hinter sich. James ist der erste NBA-Profi, dem in seiner 21. Spielzeit ein Triple-Double gelingt.

Und dennoch: Strahlende Sieger waren am Ende die Kings (6-4), die sich zum gefürchteten Rivalen für die Lakers entwickeln (dritte Niederlage am Stück). Domantas Sabonis mit einem satten Double-Double (29/16 Rebounds), De'Aaron Fox und Scharfschütze Kevin Huerter (je 28 Punkte) waren einfach zu stark, zumal Anthony Davis (neun Punkte) einen gebrauchten Abend bei den Lakers erwischte.

Achterbahnfahrt für Orlando - Hardaway hat Visier scharf gestellt

Eine positive Bilanz weisen die Orlando Magic (6-5) um Franz (13 Punkte) und Moritz Wagner (fünf) nach dem 96:94-Krimi in Chicago auf. Paolo Banchero (17) sorgte mit seinem Korb in der Schlusssekunde doch noch für den Sieg über die Bulls (4-8), nachdem die Gäste im United Center zwischenzeitlich einen 19-Punkte-Vorsprung verzockt hatten.

Ohne den weiter am Zeh verletzten Maxi Kleber holten die Dallas Mavericks (9-3) bereits den neunten Saisonsieg und haben damit so viele wie die Boston Celtics und die Denver Nuggets an der Spitze der Liga. Beim 130:117 bei den Washington Wizards (2-9) war Tim Hardaway Jr. mit 31 Zählern (sieben Dreier!) von der Bank bester Werfer der Partie, Luka Doncic verbuchte 26 Punkte.

Topspiel im Osten: Jayson Tatum von den Boston Celtics zieht gegen Joel Embiid von den Philadelphia 76ers zum Korb. Getty Images

Tatum sticht Embiid aus - Lillard furios

Die Philadelphia 76ers (8-3) rutschten durch das 107:117 gegen die starken Celtics (9-2) und die zweite Niederlage in Serie dagegen auf Rang zwei der Eastern Conference. Jayson Tatum (29 Punkte) stach dabei Sixers-Star Joel Embiid (20) aus, Derrick White spielte mit 14 seiner 27 Zähler im Schlussabschnitt das Zünglein an der Waage für Boston.

Auf Rang fünf im Osten stehen die Milwaukee Bucks (7-4), die auch ohne den angeschlagenen Giannis Antetokounmpo klar mit 128:112 bei den Toronto Raptors um Dennis Schröder gewannen. In seinem bislang besten Spiel für sein neues Team kam Point Guard Damien Lillard auf 37 Punkte und 13 Vorlagen. Schröder, dessen Einsatz wegen eines verdrehten Knies fraglich gewesen war, hatte erneut keine gute Wurfquote und traf nur zwei seiner neun Versuche aus dem Spiel. Er kam auf neun Zähler und fünf Vorlagen.

Durant/Booker nicht zu stoppen

Die New York Knicks behielten im Ostduell mit den Atlanta Hawks (beide nun bei 6-5) mit 116:114 auswärts die Oberhand. Julius Randle ging mit 29 Punkten voran, Jalen Brunson (24) versenkte 18 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Wurf. Isaiah Hartenstein versenkte in 17 Minuten fünf Würfe für die Knicks (elf Punkte).

Ein Ausrufezeichen setzten die hochgehandelten Phoenix Suns (6-5) beim 133:115 gegen die zuletzt sehr starken Minnesota Timberwolves (8-3). Kevin Durant und Devin Booker bei seinem Comeback nach Verletzung waren hier die Go-to-Guys mit je 31 Punkten.