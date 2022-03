LeBron siegt in der Heimat - Regen in der Mavs-Arena

Bei der Rückkehr in die alte Heimat hat LeBron James die L.A. Lakers zu einem wichtigen Sieg geführt. Die Fans in Dallas bekamen einiges geboten - auch Regen in der Halle. Die NBA am Dienstagmorgen.

Hatte mal wieder Grund zur Freude: LeBron James nach dem Sieg in Cleveland. NBAE via Getty Images

Etwas Luft für die Lakers: Der 131:120-Erfolg der Kalifornier in Cleveland lässt den Hoffnungsschimmer in Sachen Play-off-Ticket etwas heller glimmen. LeBron James war bei seiner Rückkehr in die alte Heimat mit 38 Punkten einmal mehr die tragende Säule für die ersatzgeschwächten Lakers. Hinzu kamen beim 37-Jährigen, der sich auch von einem unbeabsichtigten Kniestoß gegen den Kopf nicht aufhalten ließ, elf Rebounds und zwölf Vorlagen - 105. Karriere-Triple-Double! Die Lakers kletterten durch den Sieg wieder auf Rang neun, der zur Play-in-Teilnahme (7 bis 10) berechtigt, weil die New Orleans Pelicans knapp mit 103:106 bei den Charlotte Hornets verloren.

Dallas nicht ganz dicht - Sixers gewinnen Topspiel

Einen enorm wichtigen Erfolg feierten derweil die Dallas Mavericks beim 110:108 zu Hause gegen die Minnesota Timberwolves. Nach 15-minütiger Verspätung - starker Regen drückte durchs Dach und landete in der Nähe der Gästebank - blieb es bis in die Schlussphase spannend, in der die T-Wolves nach einem Foul an Patrick Beverley vergeblich drei Freiwürfe forderten und nur zwei bekamen. Danach bekam Dallas auch noch bei einer Challenge Recht und konnte das Spiel am Ende für sich entscheiden.

Fünf Mavs-Akteure um Luka Doncic sammelten jeweils mehr als 15 Punkte, das gab es zuletzt 1989 bei den Texanern. Maxi Kleber (1/9 aus dem Feld) war nicht darunter, der Ex-Würzburger sucht nach einer Knöchelblessur derzeit noch nach seiner Wurfstärke. Dallas verteidigte Rang fünf, die Timberwolves rutschten ab auf Rang sieben hinter die Denver Nuggets.

Im Topspiel des Tages bezwangen die Philadelphia 76ers auch ohne ihre Superstars James Harden und Joel Embiid den Ost-Primus Miami Heat 113:106 und sind durch den Sieg nun gleichauf mit den Milwaukee Bucks Zweiter. Vierter sind die Boston Celtics, die ihr Auswärtsspiel bei den Oklahoma City Thunder 132:123 gewannen (Daniel Theis steuerte neun Punkte bei). Die Chicago Bulls holten ein 113:99 gegen die Toronto Raptors und zogen an den Cavaliers vorbei auf Rang fünf.

Durant führt Nets zum Sieg

Angeführt von Kevin Durant mit seinen 37 Punkten und ohne Kyrie Irving und Ben Simmons holten die Brooklyn Nets ein wichtiges 114:106 gegen die Utah Jazz und können weiter auf einen Platz unter den Top sechs hoffen.

Nochmal zurück in den Westen: Die Houston Rockets haben dort auch theoretisch keine Chance mehr auf die Play-offs. Immerhin: Das schlechteste Team der Liga gewann mit 115:97 gegen die Washington Wizards, Dennis Schröder erzielte acht Punkte und hatte zudem fünf Vorlagen und vier Rebounds. Christian Wood (39) stellte mit acht Dreiern einen persönlichen Rekord auf.