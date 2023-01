LeBron: Referees entschuldigen sich - Antetokounmpo knackt die 50

Die Schiedsrichter haben sich für ihre Fehlentscheidung in der Crunchtime des Spiels Celtics gegen Lakers entschuldigt. Giannis Antetokounmpo schaffte gegen die Pelicans 50 Punkte. Die NBA am Montagmorgen.

Antetokounmpo legte mit seinem halben Hunderter beim 135:110 der Milwaukee Bucks gegen die New Orleans Pelicans den Grundstein zum klaren Sieg. Der 28-jährige Star-Center verfehlte mit seinen 50 Zählern den persönlichen Bestwert, den er kurz nach dem Jahreswechsel gegen die Washington Wizards aufgestellt hatte, um fünf Punkte. Hinzu kamen 13 Rebounds.

Für die Bucks (33:17) war es der vierte Sieg in Serie, auf dem Weg in die Play-offs hat das Team weiterhin Rang drei der Eastern Conference inne, Boston und Philadelphia stehen besser. Die Pelicans (26:25) befinden sich unterdessen im freien Fall und verloren schon das achte Spiel in Serie.

Triple-Double für Morant

In der Western Conference stoppten die Memphis Grizzlies indes ihren Abwärtstrend. Nach fünf Niederlagen in Serie gelang ein 112:100 gegen die Indiana Pacers, Ja Morant überragte mit einem Triple-Double: 27 Punkte, 15 Assists, zehn Rebounds. Jaren Jackson Jr. stand dem Guard nur wenig nach - er blockte fünf Würfe, sammelte 28 Punkte und holte sich acht Bretter. Die Grizzlies (32:18) festigten damit Rang zwei im Westen.

Referees: "Herzzerreißender" Fehler

Einen Nachklang hatte wie erwartet noch der Klassiker zwischen Celtics und Lakers vom Wochenende, den Boston in der Overtime gewonnen hatte. Die Gäste um LeBron James fühlten sich um den Sieg betrogen, nachdem der Superstar beim Zug zum Korb in den finalen Momenten des vierten Viertels von Jayson Tatum klar gefoult worden war. Der Pfiff der Unparteiischen blieb aus, es ging in die Verlängerung - der Rest ist bekannt.

Nun meldeten sich die Schiedsrichter zu Wort und baten auf ihrem Twitter-Account um Entschuldigung. "Wie alle anderen machen Schiedsrichter Fehler", schrieb die Gewerkschaft in ihrem Tweet. "Wir haben am Ende des gestrigen Spiels einen gemacht und das ist herzzerreißend für uns. Dieses Spiel wird schwer wiegen und schlaflose Nächte verursachen, da wir bestrebt sind, die besten Schiedsrichter zu sein, die wir sein können."

Die Niederlage der Lakers steht natürlich dennoch in den Büchern. Die Kalifornier (23:27) hätten den Sieg als Drittletzter der Western Conference durchaus gebrauchen können.