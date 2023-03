LeBron James fehlt den Lakers mindestens drei Wochen

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: LeBron James muss einige Wochen zuschauen und fehlt den Lakers damit in einer ganz wichtigen Phase.

LeBron James hatte sich am Sonntag (Ortszeit) im Spiel bei den Dallas Mavericks (111:108) am Ende des dritten Viertels verletzt. "Ich habe ein Knallen gehört", sagte der viermalige NBA-Champion danach zu seinen Teamkollegen, spielte aber weiter und half mit, den wichtigen Sieg bei den Mavs einzufahren. Nach dem Spiel humpelte der Superstar angeschlagen durch die Katakomben.

Am Donnerstagabend gaben die Lakers nun eine etwas klarere Diagnose bekannt. James wurde weiter untersucht und hat eine Sehnenverletzung im rechten Fuß erlitten. Der beste Scorer der NBA-Geschichte wird somit mindestens drei Wochen fehlen, anschließend wird er erneut untersucht und die Situation neu bewertet. Eine längere Ausfalldauer, im schlimmsten Fall das Aus in der Regular Season, ist also durchaus möglich.

Zehn Spiele sicher ohne James

Drei Wochen Pause bedeuten, dass James auf jeden Fall die nächsten zehn Ligaspiele verpassen wird. Anschließend stehen noch neun weitere Spiele in der Hauptrunde auf dem Programm. Bei den Lakers zählt jedes Spiel, denn es geht um nicht weniger als das Erreichen der Play-offs. Aktuell befindet sich L.A. auf dem elften Rang und hat damit die Play-off-Ränge (Rang zehn bedeutet schon das Play-in-Turnier) noch im Visier.

Allerdings fehlt mit James nun der prägende Spieler der Lakers. Auch Anthony Davis und D'Angelo Russell mussten zuletzt passen, ihre Verletzungen sind allerdings nicht so schwerwiegend wie die des "Kings".