LeBron führt Lakers nach Las Vegas - Bucks-Gala gegen die Knicks

LeBron James hat eine weitere Titelchance in seiner glorreichen Karriere aufrechterhalten und seine Lakers ins Halbfinale des In-Season-Turniers geführt. Dort stehen auch furios aufspielende Bucks. Die NBA am Mittwochmorgen.

Es war durchaus etwas Glück nötig für die Los Angeles Lakers, um die Phoenix Suns im Viertelfinale des neuen In-Season-Turniers und nach 14 Führungswechseln mit 106:103 in Schach zu halten. Glück und ein LeBron James in Galaform. Der 38-jährige Superstar zeigte einmal mehr keinerlei Verschleißerscheinungen und zog im vierten Viertel die Zügel an.

Während Suns-Protagonist Kevin Durant (31 Punkte) mit auslaufender Uhr einen Dreier und damit die Chance auf die Verlängerung vergab, sammelte der King 15 seiner 31 Punkte in Q4 und kam Sekunden vor Schluss auch mit einer umstrittenen Timeout bei den Schiedsrichtern durch, als Mitspieler Austin Reaves in der eigenen Hälfte den Ball zu verlieren drohte.

LeBrons schlaue Timeout

Reaves hatte 15 Sekunden vor Schluss "from downtown" zum 105:101 getroffen, dass es danach noch spannend wurde, lag auch daran, dass Anthony Davis nur einen von zwei Freiwürfen traf. "In dieser Situation war ich oft in meiner Karriere und ich weiß, was mein Auftrag ist. Aber der wichtige Wurf kam von AR", sagte James (elf Assists, fünf Steals) angesichts seiner schlau und schnell beantragten Auszeit sowie mit Blick auf seinen Guard und dessen vorentscheidenden Treffer.

Und was würde ihm ein erster Titel im NBA Cup bedeuten? "Es ist, was es ist: Das erste Mal und wir haben eine Chance. Also warum nicht? Die besten Basketballer der Welt kämpfen darum, also kämpfen wir." Außerdem, so ist aus Spielerkreisen inzwischen mehrfach zu hören, gefällt den Profis der Play-off-Charakter der Matches so früh in der Saison. Zudem geht es in Vegas um ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar (rund 461.000 Euro) pro Kopf - gerade für die Rollenspieler mit niedrigeren Gehältern ein warmer Regen.

Antetokounmpo achselzuckend: "Die Reichen werden reicher"

Mit dem deutlichen 146:122 der Milwaukee Bucks gegen die New York Knicks (Julius Randle Topscorer mit 41 Zählern) um den deutschen Center Isaiah Hartenstein (vier Punkte, sieben Rebounds, fünf Assists) hatte zuvor schon der dritte Halbfinalist festgestanden. Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo (35 Punkte, zehn Assists) machte indes deutlich, dass er noch nicht alle Details des neuen Wettbewerbs kennt. Die soeben verdienten 100.000 US-Dollar Preisgeld für den Halbfinaleinzug kommentierte er jedenfalls trocken: "Bekommen wir jetzt Geld? Wir bekommen Geld?", fragte der Grieche, der in dieser Saison 45,64 Millionen US-Dollar verdient, und fügte achselzuckend hinzu: "Die Reichen werden reicher."

Die Lakers treffen am Donnerstag im Kampf ums Finalticket auf die New Orleans Pelicans, für die Bucks geht es gegen die Indiana Pacers. Auch das Endspiel am Samstag findet in der Glücksspielmetropole statt.