LeBron fehlen 63 - "Bad Boy" Brooks - Doncic wieder verletzt

LeBron James und der Rekord - viel fehlt jetzt nicht mehr zur historischen Marke. Andernorts kam es fast zur Massenschlägerei mit einem der bösen Jungs in der Hauptrolle. Die NBA am Freitagmorgen.

Korb und Kareem im Visier: LeBron James in Indianapolis. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Das punktlose Kurz-Comeback von Daniel Theis nach monatelanger Verletzungspause war nur ein Randaspekt in Indianapolis. Im Blickpunkt standen - natürlich dieser Tage - LeBron James und sein Punktekonto. Beim 112:111-Sieg der Los Angeles Lakers bei den Pacers kamen 26 weitere Zähler hinzu, 63 fehlen dem 38-jährigen Superstar nun noch, um die 38.387 Punkte von Kareem Abdul-Jabbar zu erreichen.

"Ich denke, es ist einer der größten Rekorde im Sport überhaupt", sagte James nach der Partie und verglich die Marke mit dem Allzeit-Home-Run-Rekord im Baseball: "Es ist einer dieser Rekorde, von dem man nicht glaubt, dass er jemals gebrochen wird." In Kürze wird es jedoch soweit sein, für die kommenden Lakers-Spiele werden schon horrende Ticketpreise aufgerufen.

Matchwinner in Indianapolis war übrigens Anthony Davis mit 31 Punkten, 14 Rebounds und den entscheidenden Szenen vorne wie hinten in der Crunchtime. Dennis Schröder steuerte beim zweiten Lakers-Sieg nacheinander zwölf Punkte, sechs Rebounds und fünf Assists bei. Die Kalifornier verbesserten sich in der Western Conference auf den zwölften Platz, müssen sich abseits vom LeBron-Konto also weiter strecken, um die Play-offs zu erreichen.

Brooks' Tiefschlag in Cleveland

Was stand sonst noch im Fokus des Geschehens? Insbesondere ein Tiefschlag von Dillon Brooks von den Memphis Grizzlies beim 113:128 in Cleveland. "Bad Boy" Brooks traf Cavs-All-Star Donovan Mitchell nach einem Gerangel unter dem Korb da, wo es am meisten weh tut. Nach "unabsichtlich" sah es nicht unbedingt aus, und Mitchell reagierte unter Schmerzen mit einem Ballwurf gegen Brooks, den er im Nachhinein als nicht unbeschriebenes Blatt bezeichnete.

Unschöne Szenen: Dillon Brooks und Donovan Mitchell (re.) im Meinungsaustausch. Getty Images

"So ist er einfach", sagte Mitchell. "Wir haben das schon so oft von ihm gesehen, ich habe seit Jahren diese Kämpfe mit ihm. Dafür gibt es keinen Platz im Spiel. Ihr alle seht es. Das ist nicht neu." Brooks wollte sich nicht äußern, beide Spieler flogen vom Platz. Ein Co-Trainer der Grizzlies konnte eine drohende Massenschlägerei verhindern, indem er Brooks mit einem Tackling à la NFL zu Boden brachte, um somit Schlimmeres zu verhindern.

Hartensteins Beinahe-Double-Double

Mit acht Punkten, zehn Rebounds und drei Steals hatte Isaiah Hartenstein ordentlich Anteil am 106:104 der New York Knicks gegen die Miami Heat. Die Knicks liegen nach dem 28. Saisonsieg weiter auf dem siebten Platz der Eastern Conference und haben noch gute Chancen auf eine direkte Play-off-Teilnahme.

Die Dallas Mavericks um Luka Doncic schlugen die New Orleans Pelicans derweil mit 111:106 und feierten den zweiten Sieg in Folge. Doncic (31 Punkte) musste im dritten Viertel wegen einer Fersenprellung vom Feld und kam nicht wieder, der XXL-Vorsprung der Mavs schmolz anschließend noch bis auf vier Punkte zusammen. Die Pelicans beklagten sich nicht ohne Grund über zwei Fehlentscheidungen gegen sie in den letzten zehn Sekunden und stehen nun bei zehn Niederlagen in Serie auf Rang zehn im Westen. Dallas ist Vierter.

Kawhis Air-Ball mit der Sirene

Punktbester Spieler in der Nacht zum Freitag war Giannis Antetokounmpo. Der Star-Center der Milwaukee Bucks und ehemalige MVP führte sein Team mit 54 Zählern und 19 Rebounds zum 106:105 über die Los Angeles Clippers, für die Kawhi Leonard mit der Sirene nur einen Air-Ball zu Stande brachte. Für Giannis war es das dritte 50plus-Spiel in diesem Kalenderjahr.