LeBron droht wochenlanger Ausfall - Knicks nicht zu stoppen

Während die Wagner-Brüder mit Orlando siegten und die Knicks gerade nicht zu stoppen sind, verlieren die Lakers auf der Zielgeraden der Regular Season wohl Superstar LeBron James.

Den Los Angeles Lakers droht ein wochenlanger Ausfall von Superstar LeBron James. Das berichtete unter anderem die US-Nachrichtenagentur AP am Dienstag mit Bezug auf eine anonyme, aber mit der Situation vertrauten Person. Der 38-jährige James hatte sich beim 111:108-Sieg der Lakers gegen die Dallas Mavericks am vergangenen Sonntag am rechten Fuß verletzt. Der viermalige NBA-Meister hatte die Halle humpelnd verlassen.

Das volle Ausmaß der Verletzung sei noch nicht bekannt und werde durch weitere Tests ermittelt. Weder der Club noch James selbst haben bislang von der Möglichkeit eines längeren Ausfalls berichtet. James postete in der Nacht zu Dienstag auf Instagram aber ein Bild von seinem rechten Fuß, der bandagiert ist. Dazu schrieb er einen Fluch und ergänzte diesen durch einen wütenden sowie zwei traurige Emojis.

Die Verletzung hatte sich der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Dennis Schröder gegen Dallas im dritten Viertel zugezogen. Dennoch hatte er zunächst weitergespielt, weil die Partie im Kampf um die Play-off-Teilnahme zu wichtig gewesen sei, wie James hinterher erklärte. Ein längerer Ausfall des Punktegaranten, der in dieser Saison im Schnitt 29,5 Zähler pro Spiel erzielt, würde die verbliebenen Playoff-Chancen der im Westen lediglich auf Platz zwölf geführten Lakers erheblich schmälern.

Die Knicks sind nicht zu stoppen

Die Wagner-Brüder durften mit den Orlando Magic indes einen Sieg feiern. Sie gewannen am Montag (Ortszeit) in New Orleans mit 101:93 (50:49). Bester Magic-Werfer war Paolo Banchero mit 29 Zählern, bei den Pelicans verbuchte Brandon Ingram 25 Punkte.

Die Wagners hatten ebenfalls ihren Anteil am Erfolg: Franz kam auf elf Zähler und drei Vorlagen, Moritz auf 14 Punkte und zwei Assists. Die Gastgeber holten nach einem furiosen Start der Magic auf, hatten aber letztlich keine Chance gegen einen Banchero in Top-Form. New Orleans verlor sein viertes Spiel in Folge.

Der deutsche Center Isaiah Hartenstein fuhr mit den New York Knicks den sechsten Sieg nacheinander ein. Beim 109:94 (60:46) hatten die Knicks zu Hause kaum Probleme mit den starken Boston Celtics. Bereits nach dem ersten Viertel führte New York mit zwölf Zählern Differenz. Hartenstein kam auf drei Zähler und einen Rebound.