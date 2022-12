LeBron beschenkt sich mit 47 Punkten selbst

In der NBA war in der Nacht auf den Samstag (MEZ) einiges geboten. Gleich vier Spieler machten mehr als 40 Punkte, heraus stach dabei Geburtstagsking LeBron James. Franz Wagner machte trotz Niederlage ein gutes Spiel.

Mit 38 Jahren in herausragender Form: LeBron James. NBAE via Getty Images

"Mit 18 Jahren wusste ich, wie man das Spiel spielt. Ich wusste, dass ich in die NBA gehöre, aber ich wusste mit 18 Jahren nicht, was ich werden würde. Aber ich wusste, wenn ich weiter harte Arbeit in den Sport und in das Spiel stecke, dann kann ich einer der größten Spieler aller Zeiten werden", sagte LeBron James an seinem 38. Geburtstag nach dem 130:121-Sieg der Lakers gegen die Hawks.

Einer der größten Spieler ist er schon lange, für viele gar der größte. Jüngst sang die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki ein Loblied auf den "King". "Er ist ein sehr, sehr besonderer Athlet und wir sollten es genießen, ihm auf diesem Level beim Spielen zuzusehen", so der Würzburger.

Dieses Level zeigte LeBron in Atlanta einmal mehr, hatte am Ende des Spiels 47 Punkte, zehn Rebounds und neun Assist im Boxscore stehen und verpasste damit ein Triple-Double nur ganz knapp. Damit führte er sein Team zum 15. Saisonsieg. Dennis Schröder kam in 32 Minuten auf zwölf Punkte und neun Assists.

43 Punkte und 20 Rebounds für Giannis

James war aber nicht der einzige Spieler, der mehr als 40 Punkte erzielte. Zach LaVine legte beim 131:118-Erfolg der Chicago Bulls gegen Detroit 43 Punkte auf. Giannis Antetokounmpo war einmal mehr der beste Korbjäger der Bucks und machte beim 123:114 gegen die Timberwolves gleich 43 Punkte. Der Grieche sammelte außerdem 20 Rebounds ein und kam dadurch auf ein mächtiges Double-Double.

Ebenfalls im Klub der Plus-40er war an diesem Abend CJ McCollum, der beim 127:116 der Pelicans gegen die 76ers 42 Zähler auflegte und damit seinen Mitspieler Joes Embiid mit dessen 37 Punkten in den Schatten stellte.

Franz Wagner überzeugt bei Magic-Niederlage

Eine starke Leistung zeigte auch Franz Wagner, wenngleich diese nicht zum Sieg der Magic beitrug. Ohne Moritz Wagner und fünf weitere gesperrte Spieler unterlag Orlando nämlich mit 100:119 gegen die Washington Wizards. Mo Wagner hatte am Mittwoch in der Partie gegen die Detroit Pistons mit einem harten Foul eine Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Teams ausgelöst. Damit Orlando gegen Washington überhaupt acht Spieler aufbieten konnte, wurden die Strafen aufgeteilt, so durfte etwa Franz Wagner mitwirken und erzielte 28 Punkte sowie acht Assists. Er wird seine Sperre im ersten Spiel des neuen Jahres absitzen, sein Bruder Moritz hatte als Auslöser der Auseinandersetzung eine Zwei-Spiele-Sperre erhalten.