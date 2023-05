"Lebenswichtig": Streichs Grundsatz-Appell an eigene Fans

Innerhalb von vier Tagen verlor der SC Freiburg trotz klarer Leistungssteigerung zum zweiten Mal zu Hause gegen RB Leipzig. Nach dem 0:1 war Christian Streich jedoch ein Grundsatz-Thema wichtiger als das Spiel, das Roland Sallai wegen einer "Denkpause" verpasste.

Mit dem Glück, anders als im Pokalspiel am Dienstag, die frühen Leipziger Großchancen überstanden zu haben, wäre diesmal eventuell ein Unentschieden möglich gewesen, meinte Streich nach dem 0:1 - und erkannte erneut die Stärke des Gegners an: "Manchmal kannst du es nicht verteidigen, wenn es so gut gespielt ist."

Freiburgs Trainer haderte mit dem "unglücklichen Gegentor" und der Tatsache, dass Schiedsrichter Tobias Welz den bereits verwarnten Amadou Haidara nach einem gepfiffenen Foul gegen den konternden Vincenzo Grifo nicht des Feldes verwiesen hatte.

Der 57-Jährige verriet darüber hinaus, dass er dem überraschend im Kader fehlenden Roland Sallai nach dessen belebenden Jokereinsatz vom Dienstag für das Ligaspiel eine "Denkpause" verordnet habe, ohne näher auf die Hintergründe einzugehen.

Unser Verein ist völlig anders strukturiert als Rasenballsport Leipzig. Christian Streich

Sportlich resümierte Streich, dessen Mannschaft nach der 1:5-Klatsche im Pokal zumindest defensiv eine klare Leistungssteigerung gezeigt hatte: "Wir sind sehr zufrieden, weil sie alles reingehauen haben." Viel wichtiger war es dem SC-Coach an diesem Samstag aber, nochmals auf das in dieser Ausprägung ungewohnte Fehlverhalten einiger Freiburger Fans am Dienstag einzugehen.

"Die Zuschauer waren heute top", lobte Streich und holte zu einem grundsätzlichen Appell aus, der sich auch auf den Gegner aus Sachsen bezog. "Wir haben eine völlig andere Idee, unser Verein ist völlig anders strukturiert als Rasenballsport Leipzig. Es sind andere Geschäftsmodelle, muss man ja sagen.

Aber eines ist klar: Wir spielen gegen Leipzig und kämpfen gegen sie und wir respektieren sie total, weil das alles Menschen sind. Und wir tun alles, damit wir ein Spiel gewinnen. Aber wir sollten beim SC Freiburg alles tun, dass wir es respektieren, wenn wir ein Spiel verlieren und dem Gegner gratulieren."

Das sei am Samstag "super" gelungen. "Es sind keine Bierbecher geflogen, es hat niemand eine Münze geworfen. Das muss bei uns so bleiben. Alles andere geht nicht", betonte Streich und formulierte in eindringlichen Worten, was aus seiner Sicht auf dem Spiel stehe: "Sonst geht der ganze Ruf des SC Freiburg, den sich dieser Verein über die letzten 30, 40 Jahre erarbeitet hat und der hervorragend ist in der Republik - ich bin bei Auswärtsspielen und in verschiedenen Städten - kaputt. Das ist lebenswichtig für uns."

Das sei "im Prinzip das Wichtigste heute" und wäre laut Streich auch wichtiger gewesen, wenn seine Mannschaft einen Punkt geholt hätte. Bereits am Freitag hatte der Sport-Club bekannt gegeben, neun vorläufige Stadionverbote gegen die Zuschauer verhängt zu haben, die beim Pokalduell mit Leipzig über den Zaun aus dem Fanblock in den Stadioninnenraum gesprungen waren.