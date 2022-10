"Lebenswerk ruiniert": Niemann verklagt Carlsen auf 100 Millionen Dollar Schadenersatz

Seit Wochen hält die Fehde zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und Hans Niemann die Schach-Welt in Atem. Jetzt beschäftigt sie auch Gerichte. Der 19-Jährige klagt auf 100 Millionen US-Dollar Schadenersatz.

Nach wiederholten Betrugsvorwürfen gegen seine Person hat Niemann beim US-Bezirksgericht Missouri Zivilklage wegen Falschbehauptung und Rufschädigung eingereicht. Auf seinem Twitter-Profil veröffentlichte er am Donnerstagabend eine 44-seitige Klageschrift, in der neben dem fünfmaligen Weltmeister Carlsen auch dessen Online-Plattform "Play Magnus", "Chess.com"-Geschäftsführer Danny Rensch sowie US-Schach-Streamer Hikaru Nakamura genannt sind.

Niemanns Vorwürfe: Verleumdung, üble Nachrede, geheime Absprachen

Der 19-Jährige fordert von den Beklagten mindestens 100 Millionen US-Dollar (102 Millionen Euro) Schadenersatz. Er wirft den Beklagten Verleumdung und üble Nachrede vor und bezichtigt sie der geheimen Absprache, um ihn auf eine "schwarze Liste" des Schach zu setzen und seinen Ruf und seinen Lebensunterhalt zu zerstören. Ihre Behauptungen hätte "sein bemerkenswerte Karriere im Keim zerstört und sein Lebenswerk ruiniert", schrieben Niemanns Anwälte. Ihr Klient sei von zahlreichen Wettkämpfen ausgeschlossen worden und "kann keine Anstellung als Schachlehrer in seriösen Schulen mehr erhalten".

Begonnen hatte alles Anfang September mit einer Niederlage des Weltmeisters aus Norwegen. Carlsen verlor bei einem Turnier in St. Louis völlig unerwartet gegen Niemann. "Es muss peinlich für den Weltmeister sein, gegen einen Idioten wie mich zu verlieren", sagte der Teenager hinterher.

Carlsen, so heißt es in der Anklageschrift, habe mit der Niederlage nicht umgehen können und sich "bösartig und heimtückisch" an Niemann gerächt, indem er ihn "fälschlicherweise und ohne jeglichen Beweis" des Betrugs beschuldigt habe.

Eine Woche nach dem Rückzug in St. Louis brach Carlsen ein Spiel gegen Niemann bei einem hochkarätig besetzten Online-Turnier nach nur einem Zug ab. Ende September konkretisierte der Weltmeister dann seine Betrugsvorwürfe gegen Niemann. Dieser hatte in einem Interview zugegeben, bei Online-Schachturnieren zweimal betrogen zu haben, aber beteuert, dies noch nie bei einem Präsenzturnier getan zu haben. Carlsen zweifelte dies an und gab zu Protokoll, er glaube, Niemann habe öfter betrogen als er zugegeben habe, auch noch in letzter Zeit.

Schachplattform weist Anschuldigungen zurück - Noch keine Reaktion von Carlsen

Die Schach-Website "chess.com" hatte Niemann unlängst mit der Begründung gesperrt, er habe "wahrscheinlich in mehr als 100 Online-Schachpartien" betrogen. Die Plattform, so heißt es in der Klageschrift, habe Niemann ausgeschlossen, "um Carlsens unbegründeten und verleumderischen Anschuldigungen Glaubwürdigkeit zu verleihen". Nakamura habe Carlsens "falsche Betrugsvorwürfe" zudem in stundenlagen Live-Streams noch "verstärkt".

Die Online-Schachplattform, ließ noch am Donnerstag erklären, Niemanns Anschuldigungen seien unbegründet. "Hans hat öffentlich zugegeben, online betrogen zu haben, und die daraus resultierenden Konsequenzen sind von ihm selbst verursacht worden", hieß es. Man freue sich, die Sache im Namen "aller ehrlichen Schachspieler" richtigzustellen. Von Carlsen gab es bislang keine Reaktion. Der Weltschachverband hatte am 29. September eine Untersuchung eingeleitet, um den Fall aufzuklären.