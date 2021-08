Lebensretter von Eriksen werden von der UEFA ausgezeichnet

Der Zusammenbruch von Christian Eriksen während des Spiels von Dänemark gegen Finnland ließ allen Beteiligten bei der EM das Blut in den Adern gefrieren. Am Donnerstag erhalten die Lebensretter eine Auszeichnung des UEFA-Präsidenten.

Die UEFA gab bekannt, dass die jährliche Auszeichnung des Präsidenten an das medizinische Team geht, welches das Leben des dänischen Nationalspielers Eriksen nach seinem Kollaps gerettet hat. Zudem wird Kapitän Simon Kjaer ausgezeichnet.

Dank des schnellen Eingreifens aller beteiligten Lebensretter wurde Eriksen noch auf dem Platz wiederbelebt. "Wir sind auf den Platz gestürmt, um Christian zu helfen und unsere Arbeit zu tun", wird Mogens Kreutzfeld, leitender medizinischer Verantwortlicher bei dem Spiel in Kopenhagen, zitiert. "Wir taten, was wir tun mussten, was wir gelernt haben und wofür wir geschult sind. Alle wussten, was sie zu tun hatten. Vor Ort haben wir die Emotionen zunächst ausgeblendet. Danach ging es uns natürlich wie allen anderen. Wir waren froh und glücklich, wie es ausgegangen ist."

Ceferin: "Diese Eigenschaften waren entscheidend, um Christian zurückzuholen"

"Zum Glück und zu unserer großen Erleichterung konnte Christians Leben dank der bemerkenswerten Professionalität des medizinischen Teams gerettet werden. Ich zolle den Ärzten und dem medizinischen Personal meine allergrößte Bewunderung für ihren außerordentlichen Einsatz und ihre Ruhe", würdigte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Preisträger. "Diese Eigenschaften waren entscheidend, um Christian zurückzuholen."

Kjaer erhält die Auszeichnung weil er sich auf dem Platz sofort um seinen Teamkollegen gekümmert hat und als einer der ersten bei ihm war. Er begann nicht nur mit ersten Maßnahmen, sondern ließ die Mannschaft einen Kreis um Eriksen bilden, dass dieser vor Blicken und Kameras geschützt war.

Eriksen: "Ihr habt einen fantastischen Job gemacht"

"Ihr habt einen fantastischen Job gemacht und mein Leben gerettet" bedankt sich Eriksen bei seinen Lebensrettern und ergänzte: "Ich möchte auch meinem Freund und Kapitän Simon sowie meinen Teamkollegen für ihre Unterstützung danken - sowohl am 12. Juni als auch danach."

Die Auszeichnung des UEFA-Präsidenten soll herausragende Ergebnisse, sportliche Leistungen und beispielhafte persönliche Werte würdigen und wurde 1998 erstmal vergeben.

Die Empfänger der Auszeichnung im Überblick:

Medizinisches Team vor Ort

Mogens Kreutzfeldt (leitender medizinischer Verantwortlicher)

Frederik Flensted (medizinischer Verantwortlicher des Stadions)

Anders Boesen (Notarzt am Spielfeldrand)

Peder Ersgaard (Sanitäter)

Medizinische Verantwortliche der UEFA am Spielort

Jens Kleinefeld

Valentin Velikov

Medizinisches Team der dänischen Nationalmannschaft

Morten Skjoldager (den Mannschaftsarzt begleitender Physiotherapeut)

Morten Boesen (Mannschaftsarzt)

Simon Kjaer (Kapitän der dänischen Nationalmannschaft)