Lebensmittelvergiftung: Stammtorwart Voll fehlt Viktoria bei RWE

Viktoria Köln muss vor dem Ligaspiel am Abend bei Rot-Weiss Essen auf seinen Stammtorwart verzichten.

An der Hafenstraße nicht dabei: Ben Voll (Mi.). IMAGO/Herbert Bucco

Wie "Reviersport" am Dienstag meldet, leidet Voll an einer Lebensmittelvergiftung und kann daher im dritten Saisonspiel der Kölner am Abend bei Aufsteiger Essen (19 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht mitwirken. Für den Platz zwischen den Pfosten kommen der junge Neuzugang Elias Bördner (20, von Eintracht Frankfurt) und Routinier Kevin Rauhut (32) infrage.

Voll (21) hatte beim 1:0-Sieg der Viktoria am Wochenende gegen den SV Wehen Wiesbaden eine starke Leistung gezeigt (kicker-Note 2,0) und seinen Kasten sauber gehalten. Der 1,95-Meter-Mann aus Bergisch-Gladbach war zu Saisonbeginn von Hansa Rostock an den Rhein gewechselt.

Janßen warnt vor "extrem gierigen" Essenern

Kölns Coach Olaf Janßen muss am Abend in Essen auch auf den nach seiner Ampelkarte gesperrten Christoph Greger sowie die verletzten Spieler Jeremias Lorch (Kreuzbandriss), Luca Marseiler (Sprunggelenk) und Andre Becker (Innenbandanriss) verzichten. "Leider hat Greger die Gelb-Rote Karte gesehen, aber das werden wir auffangen", sagte Janßen im klubeigenen TV. Und freut sich auf die Essener Hafenstraße, wo er einst als Sportdirektor fungierte. Essen werde "alles in die Waagschale werfen, davor sollten wir Respekt haben", warnte der Trainer vor der "rot-weißen Wand" und Spielern, die "extrem gierig sein werden auf den ersten Sieg".