Lebensmittelgigant beteiligt sich bei Berater Wittmann

Alle möglichen illustren Investoren hat Spielerberater Roger Wittmann hinter seiner Cuju-App versammelt. Neuerdings auch den Lebensmittelgiganten "Schwarz-Gruppe".

So hat sich nach kicker-Recherchen die "Schwarz New Ventures GmbH" zum 15. September 2023 25,1 Prozent an der "Rogon Technologies GmbH" einverleibt. Neben der dem Spielerberater selbst zuzurechnenden "RVI Ventures GmbH" (29,4%) halten Ex-Bayern-Profi Luiz Gustavo (3,5%), der aktuell beim FC Luzern kickende Max Meyer (2,1%), die Spielerberater Paul Koutsouliakos (0,8%) und Thorsten Weck (3%), der Physiotherapeut Holger-Yannick Obenauer (2,1%), der frühere Sportschaumoderator Gerhard Delling (0,6%), der IT-Dienstleister Adesso (13,9%) und die Hobra Holding GmbH (19,5%) die weiteren Anteile. Letztgenannte gehört Dietmar Hopp, Hauptanteilseigner der TSG Hoffenheim, der bekanntlich beste Drähte zu Spielerberater Wittmann pflegt, was in Fankreisen allerdings auch schonmal für Kontroversen sorgt. Im vergangenen Sommer hatte Rogon mit Attila Szalai und Mergim Berisha zwei Transfers im zweistelligen Millionenbereich im Kraichgau platziert. Berisha verletzte sich schwer am Knie, Szalai enttäuscht bislang und kam nicht über den Reservistenstatus hinaus.

Wie und wo funktioniert die Cuju-App?

Doch zurück zu der Investition: Hinter der "Rogon Technologies GmbH" versteckt sich die Cuju-App. Diese verspricht jungen Talenten einen einfacheren Zugang zu einer Profi-Karriere. Sie sollen Übungsvideos von sich hochladen, um sich via App Tipps geben zu lassen, wie sie an ihrer Technik arbeiten können. Sinnvolles Analyse-Tool oder doch eine gigantische Rekrutierungsmaschinerie für Spielerberater? Denn in Deutschland lässt sich die App nicht laden. In Brasilien dagegen schon, dem Land mit dem wohl größten Talentepool der Welt, aber auch extrem großer Fläche, weswegen es eben schwerfällt, jeden Winkel scoutingtechnisch abzudecken.

Die "Schwarz-Gruppe" jedenfalls scheint an das Geschäftsmodell zu glauben. Über ein Firmenkonstrukt, an dessen Ende die "Schwarz Dienstleistung KG" mit Sitz in Neckarsulm steht, hat sie sich oben genannte 25,1 Prozent an der Rogon-Tochter gesichert. Zu dem Konzern, der 2022 154,1 Milliarden Euro umsetzte, gehören unter anderen die bekannten Supermarkt-Ketten Lidl und Kaufland sowie der Hoffenheimer Stadion-Namensgeber, das Recyclingunternehmen Prezero. Pikant mit Blick auf die Verbindung zur Firma eines Spielerberaters sind die Sponsoring-Engagements mehrerer Schwarz-Töchter im Profifußball. Neben Hoffenheim etwa unterhält die Gruppe auch eine Partnerschaft mit dem FC Bayern (Stack IT, Saskia, etc.).

Benni Hofmann