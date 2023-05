Lebenslange Sperre: Valorant-Profi macht sich über Behinderung des Gegners lustig

Der litauische Valorant-Profi Vilius Malinauskas wurde lebenslang gesperrt. Der Grund: Er machte sich über die Behinderung seines Gegners lustig.

Sexismus, ausfallende Gesten: In der jüngeren Vergangenheit kam es in der Valorant-Szene immer wieder zu Skandalen. Der litauische Profi Vilius 'Krea60n' Malinauskas reiht sich in die unrühmliche Riege ein - mit für ihn fatalen Folgen.

Tatort war ein Ranked Match, in dem er und der Content Creator Marcus 'SoMarcus' Black mitspielten. Im Voice Chat machte sich der Litauer über die Behinderung von 'SoMarcus' lustig, äffte seine krankheitsbedingten Gesichtszuckungen nach. Als der Content Creator ihn damit konfrontierte, wurde die Art und Weise des Mobbings noch aggressiver.

Schließlich teilte Black einen Clip mit besagten Szenen auf Twitter und suchte öffentlich Unterstützung. Die bekam er nicht nur von der Community, sondern auch direkt vom Lead Manager der Valorant-East-Ligen, Krystian Terpinski. Er schrieb: "Ich werde die Demütigung von Menschen mit Behinderungen in meinen Ligen nicht tolerieren. So viel steht fest."

Permanenter Bann folgt nur wenige Stunden später

Nur wenige Stunden danach kam es zur Vollstreckung. "Wir werden kein toxisches Verhalten tolerieren und wir werden nicht tolerieren, dass Menschen mit Behinderungen herabgesetzt werden", heißt es in einem offiziellen Statement des Veranstalters.

Für Malinauskas ist das bereits der zweite Bann, weshalb "von nun an Vilius 'Krea60n' Malinauskas permanent davon ausgeschlossen ist, in 'Valorant East: United' und 'Valorant Challengers East: Surge' anzutreten."

Schon im April 2022 fiel der Litauer negativ auf. Als Bankspieler von Tundra machte er während offiziellen Ranked-Partien sexistische Bemerkungen. Zwar entschuldigte er sich hinterher für den Vorfall, begründete sein Verhalten aber mit seine schlechten Englischkenntnisse. Eine Entschuldigung an 'SoMarcus' steht noch aus. Bisher äußerte sich Malinauskas öffentlich noch nicht - weder zum Vorfall noch zum Bann.