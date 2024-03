Lebensgefährte von Sabalenka: Ex-NHL-Spieler Kolzow mit 42 verstorben

Konstantin Kolzow, früherer NHL-Profi, ist im Alter von 42 Jahren verstorben. Der Belarusse war der Lebensgefährte der Weltranglisten-Zweiten im Tennis, Aryna Sabalenka.

Kolzow (o.) am Rande eines Länderspiels zwischen Belarus und Russland Ende 2023. picture alliance/dpa/TASS

Der Eishockey-Klub Salavat Yulaev aus der russischen Stadt Ufa teilte die Nachricht am Dienstag mit, ohne genauer auf die Umstände des "plötzlichen" Todes einzugehen. Auch der belarussische Eishockey-Verband drückte öffentlich seine Trauer aus.

Kolzow spielte von 2002 bis 2006 für die Pittsburgh Penguins in der NHL, nahm 2002 und 2010 mit Belarus an den Olympischen Spielen teil. Zuletzt arbeitete er als Assistenztrainer für Salavat Yulaev.

Seit 2021 war er mit der Weltklasse-Tennisspielerin Aryna Sabalenka liiert. Die 25-jährige zweimalige Australian-Open-Siegerin wollte in dieser Woche beim WTA-Turnier in Miami starten und nach einem Freilos am Freitag ins Geschehen eingreifen.