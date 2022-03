"Lebende TSG-Legende": Kramaric verlängert in Hoffenheim

Unmittelbar vor Anpfiff des Bayern-Spiels konnte die TSG 1899 Hoffenheim den Fans eine freudige Nachricht überbringen: Leistungsträger Andrej Kramaric (30) hat seinen Vertrag langfristig verlängert.

Es wurde lange verhandelt, er zierte sich auch eine gefühlte Ewigkeit, doch nun ist die Tinte trocken. Kramaric, bereits seit Januar 2016 im Kraichgau, hat seinen Vertrag vorzeitig bis 30. Juni 2025 verlängert.

"Dass ein derart außergewöhnlicher und ambitionierter Spieler wie Andrej seinen auslaufenden Vertrag hier verlängert und damit im Sommer bereits in seine achte Saison für Hoffenheim geht, belegt einerseits welchen Stellenwert wir uns mittlerweile erarbeitet haben, andererseits wie sehr sich Andrej mit der TSG identifiziert", wird Alexander Rosen, Direktor Profifußball der TSG, zitiert: "Andrej ist über Jahre einer der konstantesten Torjäger der Fußball-Bundesliga, ein absoluter Unterschieds-Spieler, ein Musterprofi par excellence und bereits jetzt eine lebende TSG-Legende. Seine Erfahrung, sein Können und sein hervorragender Charakter stärken das gesamte Team."

Mit Kramaric stellte sich schnell Erfolg ein

Der Kroate kam in der Rückrunde der Saison 2015/16 auf Leihbasis von Leicester City nach Hoffenheim und feierte nach einer furiosen Aufholjagd mit dem Team noch den Klassenerhalt. Nachdem der torgefährliche Offensivspieler im Anschluss fest verpflichtet wurde, qualifizierte er sich mit der TSG binnen vier Jahren drei Mal für einen europäischen Wettbewerb, davon sogar einmal für die Champions League.

"Ich habe jeden Moment bislang hier genossen und freue mich nun auf eine spannende Zukunft", so Kramaric, der anfügt: "Nie hätte ich erwartet, dass ich einmal zu den besten Stürmern in Deutschland zählen würde, aber das geht nur, weil ich mich hier absolut heimisch fühle."

In 211 Pflichtspielen für die Hoffenheimer machte Kramaric 101 Tore, in der laufenden Spielzeit sammelte er in 24 Ligaspielen bereits elf Scorerpunkte (vier Tore, sieben Assists, kicker-Notenschnitt 3,25).