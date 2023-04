Leak-Flut für EA SPORTS FC: "Zu 99,9 Prozent inkorrekt"

EA SPORTS FC steht vor dem ersten Aufschlag, die Gerüchte zum alternativen FIFA 24 überschlagen sich. EA SPORTS' Vizepräsident David Jackson zeigt klare Kante.

Die Gerüchte um den Online-Karrieremodus halten sich seit vielen Monaten hartnäckig, vor wenigen Wochen kam der angebliche Leak um die Frauen in Ultimate Team hinzu. Auch der Transfermarkt steht immer wieder im Zentrum der Spekulationen - wird er in EA SPORTS FC drastisch reduziert? Offiziell bestätigt werden die Inhalte des alternativen FIFA 24, das der Entwickler in Eigenregie ohne die FIFA veröffentlicht, erst im Juli.

Im Rahmen der Eröffnung der Rocky and Wrighty Arena in London hat David Jackson, Vizepräsident Brand Marketing bei EA SPORTS, mit kicker eSport gesprochen - und klare Kante gezeigt: "Ich kann sagen, dass 99,9 Prozent dessen, was online auftaucht, inkorrekt ist", meint Jackson. Als argumentative Grundlage zog er das neue Spiel selbst heran: "EA SPORTS FC war zwei Jahre lang in der Entwicklung und wurde nicht geleakt."

Diskrepanz zwischen Realität und Wahrnehmung

In Jacksons Wahrnehmung sei EA SPORTS "sehr gut darin, den Informationsfluss mit unserer Community zu verwalten". Die Aussage darf zumindest vor dem Hintergrund der massenhaften Leaks rund um die FUT-Promos der letzten Monate und Jahre hinterfragt werden. Kaum ein Event hatte in der jüngeren Vergangenheit mit einer Auswahl an Spezialkarten aufwarten können, die die Community komplett überrascht hätte.

Trotzdem glaubt Jackson, dass "zahlreiche Dinge, die online berichtet werden, nicht korrekt sind. Diese vielen Spekulationen existieren, weil die Spieler so gespannt sind, wie die Zukunft aussehen wird." Über spezifische Features in EA SPORTS FC konnte und wollte er noch nicht sprechen - Leaks kursieren ja schließlich schon zu Genüge. Auch zum genauen Datum des Juli-Reveals äußerte sich Jackson wenig überraschend nicht.

Jackson kündigt viele erfüllte Wünsche an

Was sich der Vizepräsident nicht nehmen ließ, war der Versuch zur Steigerung der Vorfreude: "Ich glaube, dass viele Spieler im Juli viele der Dinge sehen werden, die sie sich von EA SPORTS FC gewünscht hatten." Da sich darunter wahrscheinlich einige der Neuerungen befinden werden, über die bereits Gerüchte existieren, sind zumindest die "99,9 Prozent" an inkorrekten Leaks stark zu bezweifeln. Zur Überspitzung sind sie wohl geeignet.

Gesichert ist bislang nur, was EA SPORTS auch bestätigen wollte: ein Logo mit Symbol-Charakter sowie etliche lizenzierte Ligen und Wettbewerbe. Inhalte, Gameplay und Informationen zu den Plattformen werden bis Juli auf sich warten lassen. "Wir hoffen, im Juli die ersten Erlebnisse für EA SPORTS FC vorstellen zu können, die auf den Markt kommen", kündigt Jackson an. Es bleibt abzuwarten, ob die 99,9 Prozent standhalten können.