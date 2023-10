League of Legends: Updates, Download und Infos zum MOBA

Ihr wollt die Systemanforderungen von League of Legends wissen oder wie ihr LoL kostenlos herunterladen könnt? Diese Fragen und Patch-Infos zum MOBA von Riot Games fassen wir euch hier kompakt zusammen.

Über das Jahr sammeln sich einige News zu Updates und neuen Champions in League of Legends. Es kommen aber auch immer wieder neue Spieler hinzu die wissen wollen, wo man LoL kostenlos herunterladen kann oder was die Systemvoraussetzungen des MOBAS von Riot Games sind. Denen wollen wir hier eine kleine Übersicht der wichtigsten Infos geben. Wo findet man die neuesten Patch-Infos zu LoL und was geht im LoL eSports so ab?

League of Legends Download-Infos

Riot bietet League of Legends kostenlos an. Heißt also, dass es ein Free 2 Play-Titel ist. Das Spiel ist für Mac und Windows erhältlich und wird vom Entwickler zum Download angeboten. Grad angefangen und noch nicht ganz im Thema? Kein Problem, wir erklären euch in "Was ist League of Legends" das Spiel in seiner ganzen Pracht.

Wo kann ich League of Legends herunterladen?

Um LoL herunterladen zu können müsst ihr euch erst auf der offiziellen Website registrieren und ein Konto anlegen. Habt ihr das getan, könnt ihr League of Legends für Windows PC hier herunterladen. Für MAC-User gibt es einen separaten Installer. LoL für MAC lädt man hier herunter. Um das Spiel herunterladen zu können, braucht ihr nicht viel Platz auf eurer Festplatte. Der Download an sich ist für PC 66,5 MB groß. Für MAC umfasst er sogar nur 63,2 MB.

Hat alles geklappt könnt ihr LoL installieren und loslegen, wenn eure Machine die Systemvoraussetzungen erfüllt. Welche das sind könnt ihr hier in der Tabelle nachlesen. Die Entwickler haben aber auch den Hinweis ausgegeben, dass selbst wenn euer PC die Mindestanforderungen erfüllt, es trotzdem zu Leistungsproblemen kommen kann. Außerdem werden nur MACs mit einem x86-Betriebssystemen unterstützt.

League of Legends Systemvoraussetzungen

LoL PC-Systemanforderungen

Bereich MINDESTANFORDERUNGEN EMPFOHLENE ANFORDERUNGEN CPU Intel: Core i3-530 Intel: Core i5-3300 AMD: A6-3650 AMD: Ryzen 3 1200 ARM: wird nicht unterstützt ARM: wird nicht unterstützt CPU-Details SSE2 SSE4 GPU NVidia: GeForce 9600GT NVidia: GeForce 560 AMD: HD 6570 AMD: Radeon HD 6950 Intel: Intel HD 4600 Intel: Intel UHD 630 GPU-Details Hardware für DX10 Hardware für DX11 VRAM 1 GB 2 GB Freier Speicherplatz HDD mit 16 GB freiem Speicherplatz SSD mit 16 GB freiem Speicherplatz Betriebssysteme Win 7, 8, 10 Win 10 Architektur des Betriebssystems X86 32-bit, x64 x64 RAM 2 GB 4 GB Empfohlene Effekteinstellungen Niedrig Hoch Empfohlene Auflösung 1024x768 1920x1080

LoL MAC-Systemanforderungen

Bereich MINDESTANFORDERUNGEN EMPFOHLENE ANFORDERUNGEN CPU Intel: Core i5-750 Intel: Core i5-3300 ARM: wird nicht unterstützt ARM: wird nicht unterstützt CPU-Details SSE2 SSE3 GPU AMD: HD 6570 AMD: Radeon HD 6950 Intel: Intel HD 4600 Intel: Intel UHD 630 VRAM 1 GB 2 GB Freier Speicherplatz HDD mit 12 GB freiem Speicherplatz SSD mit 16 GB freiem Speicherplatz Betriebssysteme MacOS 10.12 MacOS 11 Architektur des Betriebssystems x64 x64 RAM 2 GB 4 GB Empfohlene Effekteinstellungen Niedrig Hoch Empfohlene Auflösung 1024x768 1920x1080

Weitere Infos zu den Systemvoraussetzungen und wie ihr euren PC einstellen müsst, wenn die momentanen Spieleinstellungen für euren Computer zu anspruchsvoll sind und das Spiel nicht lädt, findet ihr auf dieser Seite von Riot.

LoL eSports - European Masters, Prime League und mehr

Momentan sind die EU Masters 2022 in LoL ganz weit oben im Interesse der Community. Was aber noch so in der League of Legends eSport-Welt ab geht, könnt ihr entweder hier bei uns unter "mehr eSport" nachlesen oder im Livescores-Bereich auf kicker eSport die aktuellen Ergebnisse verfolgen. Ansonsten findet ihr auch noch weitere Infos auf der offiziellen Seite von Riot Games.

LoL Prime League mit Bundesliga Vereinen

In der Strauss Prime League tummeln sich derweil einige Bundesligisten. Über 277 Teams umfasst die Liga derzeit. Darunter der FC Schalke 04, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Es lohnt sich also auch hin und wieder reinzuschauen.

League of Legends Patches

Wer immer up to date mit allen Patches sein möchte, dem liefert Riot schon eine sehr umfangreiche Übersicht an Patchnotizen. Neben Champion- und Skin-Veröffentlichungen gibt es auf der Seite auch zu jedem Patch eine ausführliche Beschreibung. Und wer gar nicht mehr weiter weiß, findet hier den LoL-Support.