League of Legends: Unicorns of Love siegen im Finale gegen Schalke

Schalkes Run im Summer Split fand im Finale gegen Unicorns of Love ein Ende. Die Einhörner besiegten die Knappen und gewannen zum ersten Mal einen Titel der Strauss Prime League.

Zum ersten Mal Sieger in der Prime League. Riot Games

Nachdem der FC Schalke 04 neben Eintracht Spandau auch BIG und SK Gaming aus dem Turnier kegelte, fanden die Knappen im Finale ihren Meister. Erstmals offline wurde das Endspiel des Summer Splits der Strauss Prime League in League of Legends ausgetragen.

2000 Zuschauer in der Berlin Arena sahen im Best-of-Five-Modus ein erstes Spiel, das eindeutig pro Unicorns of Love (USE) verlief. Schnell einen Goldvorteil aufgebaut, besiegten sie die Knappen nach gerade einmal 25 Minuten.

Einhörner auf Kurs - Schalke fand ins Spiel

Im zweiten Match wollten die Einhörner dort weitermachen, wo sie aufhörten. Wieder erwischten sie den besseren Start, erarbeiteten sich bereits nach 20 Minuten einen Vorteil von 6000 Gold. Allerdings hielt sich Schalke dieses Mal länger im Spiel, verlor jedoch nach einer von USE gestellten Falle in Minute 39 auch die zweite Partie.

Erst im dritten Spiel schien Schalke in Berlin angekommen. War der Start dieses Mal ausgeglichen, boten sie den Einhörnern die Stirn. Mit einem kleinen Goldvorteil erlegten die Schalker nach 34 Minuten den ersten Baron - der Vorteil stieg weiter an. Mit dem zweiten Baron-Buff zerschlugen sie die feindliche Basis und erzielten den Anschluss - 1:2.

Schampus bereits kaltgestellt

Nun deutlich besser im Spiel, konnten die Knappen im vierten Match vereinzelte Teamfights gewinnen. Mit einem Goldvorteil von fast 7000 schien der Ausgleich nur eine Frage der Zeit zu sein. Allerdings bissen sich die Unicorns of Love in das Match hinein, wurden lautstark von ihren Fans angefeuert. Die Drachenseele auf der Seite der Einhörner brachte die benötigte Verstärkung. Der Vorteil drehte sich zu Gunsten von USE, ehe sie die S04-Basis besiegten.

"Wir haben es geschafft, richtig geiles Event. Und das letzte Game richtig spannend bis zum Ende", sagte UoLs Trainer Fabian "Sheepy" Mallant: "Es wurde ein Schampus schonmal kaltgestellt von unserem Psychologen."