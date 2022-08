League of Legends: T1 bittet Fans nach Beleidigungen um Abstand

Sportlich läuft es für T1: Beim Summer Split der koreanischen League-of-Legends-Liga stehen sie im Finale. Allerdings muss die koreanische Organisation auch abseits der Bühne eine Schlacht schlagen.

Gerade einen persönlichen Rekord aufgestellt, das Spring Split der League of Legends Champions Korea gewonnen - man könnte meinen, um T1 und deren Superstar Lee 'Faker' Sang-hyeok läuft alles ohne Probleme. Doch außerhalb der Turnierwelt sieht es weniger rosig aus - der Grund sind einige T1-Fans.

Seit Längerem sieht sich das Team und 'Faker' Beleidigungen ausgesetzt. Am 19. Juli leitete 'Fakers' Anwälte-Team gar mehrere Strafverfahren gegen jene ein, die wiederholt heftige Drohungen und Hasskommentare verbreitet hatten. Nun reagierte das koreanische Team in einer Mitteilung über Twitter.

T1 bittet um Respekt und Sicherheit

"Wir möchten die Fans bitten, zu ihrer Sicherheit und zu ihrer Privatsphäre Abstand zu halten", so T1: "Bitte zeigen Sie Ihren Respekt gegenüber den Spielern, wenn sie sich in der Nähe des Hauptquartiers aufhalten, insbesondere vor und nach den Spielen, da sie sich in Ruhe vorbereiten müssen." Die Organisation fügte hinzu, dass die Fans aufgrund der Zunahme von COVID-19-Fällen in Südkorea im Interesse ihrer Sicherheit auch jeden direkten Kontakt mit den Spielern vermeiden sollten. "Wir bitten die Fans um ihre Mitarbeit, um die Privatsphäre der Spieler zu schützen und zu respektieren sowie eine sichere Fan-/Spielerkultur zu schaffen."

Am Sonntag, den 28.08.2022 gibt es für T1 die nächste Titel-Chance. Dann treffen 'Faker' und Co. im Endspiel des Summer Splits auf Gen.G. Im Halbfinale bezwangen sie knapp Damwon Kia mit 3:2. Auf einen größeren Titel wartet die Organisation allerdings nun schon länger. Das Mid-Season Invitational 2022 verlor T1 gegen Royal Never Give Up.