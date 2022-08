League of Legends: Schalke im Finale der Prime League

Die LoL-eSportler des FC Schalke 04 stehen im Sommer-Finale der Strauss Prime League. Am 20.08.2022 geht es nun gegen Unicorns of Love.

Rund 2000 Leute können am 20.08.2022 in der Arena Berlin dabei sein. Dann steigt erstmals offline das Finale des Summer Splits in der Strauss Prime League. Seit Donnerstag steht nun fest, wer im Finale um die Trophäe spielen wird.

Im Endspiel des Upper Brackets setzte sich Unicorns of Love (USE) verlustpunktfrei gegen SK Gaming (SKP) durch. Während USE damit das Ticket für Berlin löste, musste SKP ins Finale des Lower Brackets, wo Schalke wartete.

Die Königsblauen hatten im Gegensatz zu SKP viel Rückenwind. Zuerst die Final-Träume von Eintracht Spandau beendet, qualifizierten sie sich eine Runde später mit einem Sieg über BIG für die European Masters.

SK Gaming kaum mit Chancen

Zwar erwischte SK Gaming im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie den besseren Start, doch S04 berappelte sich. Den Goldvorteil ausgeglichen, entschieden sie auch Teamfights für sich. Mit dem 1:0 im Gepäck, ließ sich S04 nicht mehr beeindrucken.

Im zweiten Spiel erwirtschafteten sich die Schalker direkt zu Beginn einen Goldvorteil, den sie bis zum Schluss halten sollten. Zwar hatte SKP dank eines Catches einen Fight in Überzahl, verlor diesen aber mit 0:4 Kills. Dieser und ein folgender Baron-Buff brachten dann den Sieg in Spiel zwei für S04.

Mit dem Rücken zur Wand gestaltete SKP die ersten zehn Minuten des dritten Spiels ausgeglichen. Danach überrollte Schalke aber seinen Kontrahenten und zog mit 3:0 ins Finale ein. "Wir haben uns in diesem Split schwer getan, unser echtes Level zu zeigen. Aber in den letzten beiden Serien haben wir es gezeigt", resümierte Schalkes Midlaner Nicolas "Decay" Gawron.