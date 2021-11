League of Legends Profi Pavle 'Yoppa' Kostic ist tot

Der ehemalige Schalke LoL Academy-Spieler Pavle 'Yoppa' Kostic ist am Dienstag, 23.11.2021 mit nur 23 Jahren gestorben.

"Wir sind schockiert und fassungslos" twitterte am Mittwoch, 24.11.2021 die eSport Abteilung von Schalke 04. "Der FC Schalke trauert um Pavle 'Yoppa' Kostic. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden. Der S04 wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren."

Erst im Januar 2021 war Yoppa als Talent für das Schalke League of Legends Academy Team vorgestellt worden. Im Spring Split qualifizierte sich das Team um den Top Laner mit einer Top 3 Platzierung für die EU-Masters, auf denen Ende April 2021 ein zufriedenstellendes Top 16 Ergebnis zu Buche stand.

"Einer der Größten unserer Region"

Der Serbe machte mit seinem Talent schon früh auf sich aufmerksam. Die logische Konsequenz waren Engagements in den Ligen Europas, wo er für ASUS ROG Army, KIYF eSports Club, Giants Gaming und MAD Lions auflief.

Sein Spiel wurde selbst in den USA aufmerksam verfolgt. So soll unter anderem eines der erfolgreichsten LoL Teams weltweit, Team SoloMid (TSM), Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. Diese sei jedoch aufgrund von Visaproblemen für Amerika nicht zustanden gekommen.

"Yoppa war einer der vielversprechendsten League of Legends-Spieler aus unserer Region", schrieb am Mittwoch das Online Medium des osteuropäischen Fernsehsenders Sportklub. "Er war der erste serbische Spieler, der es geschafft hat, auf den ersten Platz der Challenger-Rangliste der EUW-Server zu klettern und war einer der ersten, der in großen internationalen Teams spielte", so die Meldung weiter.

Große Anteilnahme in den Socials

Die Nachricht zum Tod von Pavle 'Yoppa' Kostic brachte die Community der EU League zusammen. Sie alle gedachten dem Menschen, dem Einfluss, den er in der Szene hinterlassen hat und teilten Momente, die sie mit ihm erlebten.

Oskar 'Selfmade' Boderik erinnerte sich auf Twitter an die LVP Zeit: "Wir haben so viel Zeit zusammen verbracht, […] ich wünschte ich könnte in der Zeit zurückreisen." Team Vitality sprach noch einmal die gute Zeit in Berlin an, die sie mit Yoppa hatten. "Du bleibst für immer in unseren Erinnerungen."

Noch am 16. November 2021 berichtete Pavle 'Yoppa' Kostic per Twitter von seinem jetzt ausgelaufenen Vertrag bei Schalke 04 und dass er bereit für neue Herausforderungen im neuen Jahr sei. Zur Todesursache ist außer Spekulationen nichts Offizielles bekannt.

Der League of Legends eSport verliert mit Kostic nicht nur ein großes Talent, sondern einen Menschen, der auch persönlich Spuren hinterlässt.