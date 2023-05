League of Legends: Erstes Kräftemessen der LoL-Elite

In London kämpfen die westlichen Teams gegen die ostasiatische Dominanz - alles wie gehabt. Dieses MSI verspricht trotzdem, das spannendste seit Jahren zu werden.

Im Gegensatz zu den Vorjahren dürfen nun die zwei besten Teams, anstatt lediglich die Gewinner der internationalen Top-Ligen aus China, Südkorea, Nordamerika und Europa um das Preisgeld von 50.000 US-Dollar kämpfen. Das neue Turnierformat hat im Vorfeld bei Fans für großen Zuspruch gesorgt. Trotz der höheren Anzahl an Teams ist es im Vergleich zu den Vorjahren abgespeckt. Die aufgrund ihrer Unausgeglichenheit oft als mühsam empfundene Gruppenphase wurde durch ein Play-In-Turnier ersetzt, in dem die Wildcard-Teams die Chance haben, sich für den Hauptteil des Invitationals zu qualifizieren.

Europas letzter Titelträger schwächelt

Die europäische LEC schickt dabei G2 und die MAD Lions ins Rennen. Den neu eingeführten Winter Split gewann G2 noch überzeugend, doch im Spring Split zeigte das Ensemble um Star-Midlaner Rasmus 'Caps’ Winther und Rückkehrer Mihael 'Mikyx' Mehle Schwächen. Um ihren historischen MSI-Gewinn von 2019 zu wiederholen, muss sich G2 nun zuerst als zweitplatziertes Team durch das Play-In-Turnier kämpfen.

Die MAD Lions surfen derzeit auf der Woge des Erfolgs und festigen nach und nach ihren Platz in der globalen LoL-Elite. Das spanische Team konnte sich in einem packenden 5-Game-Finale gegen Team BDS durchsetzen und ist damit direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Dort werden die Lions um Finals-MVP Dong-Hyeon 'Chasy' Kim sowohl auf die topfavorisierten Teams aus China und Korea treffen, als auch auf die Gewinner der nordamerikanischen LCS von Cloud9. Die Hoffnungen der Fans aus den Staaten ruhen vor allem auf ADC-Wunderkind und Spring Split-MVP Min-Cheol 'Berserker' Kim. Dieser könnte im Verlauf des Turniers auf seine Ausbildungsorganisation T1 aus der LCK treffen.

Alte Bekannte in heißen Duellen

Besonders die von erbitterter Rivalität gezeichneten Spiele zwischen den chinesischen und koreanischen Teams sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Vor allem das Aufeinandertreffen von den beiden erstplatzierten Teams aus den Regionen, JDG aus China und Gen.G aus Korea, verspricht einen hitzigen Wettkampf, da Star-ADC Jae-Hyuk 'Ruler' Park nach sechs Jahren der Treue von Gen.G zu JDG wechselte.

Den Europäern wird es gegen Cloud9 und die Golden Guardians derweil darum gehen, ihren in den letzten Jahren angeschlagenen Ruf zu reparieren und die Vormachtstellung im Westen wieder einzunehmen. Fans dürfen sich daher auf leidenschaftliche Spiele zwischen den Kontrahenten freuen.

Die ostasiatischen Favoriten werden auf nichts Geringeres abzielen als auf die Vollendung der legendären "Golden Road"; den Gewinn des Spring und Summer Splits, des Mid-Season Invitationals und der Weltmeisterschaft im Herbst. Dieser Erfolg gelang in der nunmehr 13-jährigen League of Legends-eSports-Geschichte noch keinem Team. Ob die europäischen und amerikanischen Konkurrenten dabei den Spielverderber geben können, zeigt sich vom 02. bis zum 21. Mai in der Londoner Copper Box-Arena.