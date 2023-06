Lea Wagner moderiert künftig die "Sportschau"

Die ARD-"Sportschau" hat ab der kommenden Saison eine neue Moderatorin: Für Jessy Wellmer rückt Lea Wagner ins Team.

Lea Wagner wird künftig die "Sportschau" moderieren. Dies gab die ARD am Freitag offiziell bekannt.

Reichlich sportliche Erfahrung im Sender

Bereits seit einigen Jahren arbeitet die 28 Jahre alte Journalistin für den SWR, der die ARD im Südwesten vertritt, im Sportbereich. Bisher hatte sie neben Skisprung-Veranstaltungen auch die "Sportschau" der 2. Bundesliga im ARD-Kanal "One" moderiert.

Bei der Winter-WM 2022 in Katar war Wagner ebenso im Einsatz, nun wird sie dauerhaft bei der "Sportschau" im Einsatz sein. Wagner ist die Tochter des Trainers David Wagner, der aktuell Norwich City in der englischen 2. Liga coacht. Er war in der Bundesliga bei Schalke 04 an der Seitenlinie gestanden.

Wagners "Wissen und Energie" ab Herbst in Trio gefragt

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl heißt Wagner im Moderationsteam der "Sportschau" herzlich willkommen. Mit ihrem "Wissen und ihrer Energie" werde sie "künftig die Traditionsmarke des ARD-Sports bereichern". Wagner wird bereits im Herbst die "Sportschau"-Moderation übernehmen und dann mit den bisherigen Moderatoren Esther Sedlaczek und Alexander Bommes ein Trio bilden. Vorgängerin Jessy Wellmer wechselt derweil zu den "Tagesthemen".

Eine Formalität fehlt aber: Den Personalien müssen nach ARD-Angaben noch Gremiumsmitglieder zustimmen.