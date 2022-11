Malen trifft dreifach: Dortmund siegt ungefährdet in Singapur

Für Borussia Dortmund stand heute das erste von drei Testspielen während der Asienreise in der WM-Pause an. Der erste Gegner waren die Lion City Sailors.

Mit fünf Spielern aus der U 23 startete das Team von Edin Terzic in den ersten Test der Asien-Reise. Die erste Gelegenheit entstand aus dem Zusammenspiel zweier Nachwuchsspieler. Pohlmann setzt sich an der Strafraumkante durch und legte zu Pasalic ab. Dessen Abschluss flog nur knapp am rechten Pfosten vorbei (10.). Der BVB ließ nicht nach und nur eine Minute später, verpasste Broschinski eine Braaf-Hereingabe nur knapp (11.).

Malen erst mit Glück, dann mit Können

Aber auch die etablierten Profis zeigten ihr Können. Passlack scheiterte mit einem Distanzschuss am Pfosten (18.). Dann setzte Malen sich durch und erzwang die Führung mit einer scharfen Flanke, bei der der Ball im Zentrum noch leicht abgefälscht ins Tor trudelte (31.).

Kurz danach gelang Malen auch noch sein zweiter Treffer. Braaf setzte seinen Landsmann im Strafraum in Szene, der noch zwei Verteidiger austanzte und dann dem Torhüter keine Chance ließ (35.). Ein drittes Tor sollte dem 23-Jährigen auch noch gelingen und erneut kam die Vorlage von Braaf (45.)

Bamba schnürt einen Doppelpack

Zur Pause tauschte Terzic ordentlich durch. Acht Wechsel und jede Menge Gelegenheit für die jungen Spieler, sich zu zeigen. Bamba nutzte einen Verteidigungsfehler der Hausherren aus und erzielt unbedrängt per Kopf das 4:0 (64.).

Lion City kam zwar selten zum Abschluss, dass aber auch in ihrem Kader ordentlich Qualität steckt, zeigte Quak, indem er den Anschlusstreffer erzielte (66.). Es dauert aber nicht lange, dann war der alte Abstand durch Bamba wieder hergestellt (72.).

Der BVB erhöhte nochmal in Person von Rijkhoff, der von Aning im Strafraum gefunden wurde (84.), und durfte dann zuschauen, wie Njinmah seine Solo-Aktion mit einem tollen Schuss aus der Distanz veredelte (86.). Den Schlusspunkt setzten aber die Gastgeber. Von Njinmah inspiriert nahm Ramli den Ball elegant mit, zog in die Mitte und schlenzte den Ball unhaltbar für Lotka in den Winkel (90.).

Den Schwarz-Gelben ist der Auftakt der Asienreise gelungen. Am 28.11. trifft der BVB in Malaysia auf die Johor Southern Tigers und dann geht es für Terzics Team noch gegen die vietnamesische Nationalmannschaft (30.11.).