Lazio und Tudor trennen sich - Klose ein Nachfolge-Kandidat?

Drei Monate lang war Igor Tudor Coach von Lazio Rom. Nun gehen die Römer und der Cheftrainer bereits wieder getrennte Wege.

Das Trainerkarussell in Italien dreht sich damit munter weiter. Nicht einmal ganz drei Monate lagen zwischen seiner Inthronisierung als Nachfolger von Maurizio Sarri und dem schnellen Aus in Rom: Igor Tudor (46) ist seinen Trainerjob bei Lazio Rom schon wieder los.

Tudor wird seinen Abschied offenkundig am Freitag auf einer finalen Pressekonferenz erklären. Laut Sky Sport Italia waren unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Klubs der Hauptgrund für die Trennung.

Kommt Klose, wenn Baroni absagt?

Laut italienischen Medien, wie der Gazzetta dello Sport, soll Miroslav Klose ein Kandidat auf die Nachfolge von Tudor sein. Der Weltmeister von 2014 als Spieler, der von 2011 bis zu seinem Karriereende 2016 selbst für Lazio spielte, verfügt bis dato noch kaum über Erfahrung auf der Cheftrainer-Position. Der 45 Jahre alte Pfälzer arbeitete als Chefcoach bislang nur in Österreich für den SCR Altach.

Als Wunschkandidat des Lazio-Vorstands gilt offenbar allerdings Marco Baroni (60) von Hellas Verona, der schon länger in Verhandlungen mit der AC Monza stehen soll, aber noch einen Vertrag in Verona besitzt. Kloses große Stunde könnte schlagen, falls es zu keinem Deal zwischen Lazio und Baroni kommt. In diesem Fall soll Klose als Alternative weit oben auf der Wunschliste der Verantwortlichen stehen.

Nur zwei Niederlagen unter Tudor

Tudor hatte in Rom einen Vertrag über eineinhalb Jahre, also bis 2025, mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Von seinen nur elf Pflichtspielen mit dem Klub verlor sein Team nur ganze zwei (sechs Siege, drei Remis). Am Ende gelang Lazio die Qualifikation für die Europa League 2024/25.