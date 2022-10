Lazio muss bis zur WM-Pause ohne Torjäger Immobile auskommen

Schwerer Verlust für Lazio: In den sieben Pflichtspielen bis zur WM-Pause Mitte November müssen die Römer definitiv ohne Kapitän Ciro Immobile auskommen.

Immobile hatte sich beim 0:0 im Serie-A-Spiel gegen Udinese Calcio am Sonntag verletzt und war bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt worden. Untersuchungen ergaben beim Angreifer am Mittwoch eine mittelgradige Läsion in der linken Oberschenkelmuskulatur.

Wie lange der 32-Jährige genau ausfällt, ist noch unklar. Das sollen weitere Tests in den kommenden Tagen ergeben. Vor der WM in Katar, für die sich Europameister Italien nicht qualifiziert hat, wird Immobile aber kaum noch für Lazio auflaufen. "Ich werde alles tun, um so bald wie möglich zurückzukehren. Danke für eure Nachrichten", schrieb er auf Instagram.

Mit sechs Treffern aus zehn Spielen führt Immobile die Torschützenliste der Serie A derzeit gemeinsam mit Dusan Vlahovic (Juventus Turin) und dem früheren Bremer Marko Arnautovic (FC Bologna) an. Vertreten werden könnte der einstige Dortmunder in Lazios Sturmzentrum von Felipe Anderson (32) oder Pedro (35). Die Römer, die in der Tabelle der Serie A derzeit auf dem fünften Platz liegen, haben in den vier Wochen bis zur WM-Pause noch sieben Pflichtspiele.