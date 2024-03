Lazio-Kapitän Immobile in der Öffentlichkeit angegriffen

Bei Lazio Rom geht es dieser Tage drunter und drüber. Ein neuer Tiefpunkt ist nun auch erreicht: Kapitän Ciro Immobile wurde auf offener Straße mit seiner Familie "verbal und körperlich attackiert".

Die Lage bei Lazio Rom spitzt sich rund eineinhalb Wochen nach dem Champions-League-Aus im Achtelfinale gegen Bayern München weiter zu. Am Freitag berichtete Ciro Immobile davon, dass er gemeinsam mit seiner Familie auf offener Straße attackiert wurde - "verbal und körperlich". Demnach sei es zu einem Vorfall vor der Vorschule seines erst vierjährigen Sohnes gekommen.

Eine Vermutung, woher der große Unmut gegen seine Person rühren könnte, hat Immobile auch. In den sozialen Medien hätten Lazio-Anhänger Stimmung gegen den Kapitän gemacht, weil dieser angeblich Intrigen gegen Trainer Maurizio Sarri gesponnen habe.

Dazu passen allerdings nicht die Worte, die Immobile dem am Mittwoch zurückgetretenen Coach widmete. Bei Instagram teilte der ehemalige Dortmunder Stürmer ein Bild von Sarri und sich - und dankte dem 65-Jährigen für die "gemeinsame Reise, die mich auf vielerlei Arten hat wachsen lassen".

Sarri war von Sommer 2021 bis zum Mittwoch im Amt, er kam in dieser Zeit auf einen Punkteschnitt von 1,64. Als Interimscoach sprang dessen bisheriger Assistent Giovanni Martusciello ein. Die Amtsniederlegung war eine Reaktion auf den sportlichen freien Fall, zuletzt hatte Lazio vier Pflichtspielpleiten in Folge hinnehmen müssen. In der Liga stehen die Römer mit 40 Punkten nur auf Rang neun und haben bereits sieben Zähler Rückstand auf den Sechsten Atalanta Bergamo.

206 Treffer für Lazio in 331 Spielen

In Richtung der Fans, die im Internet andere Anhänger gegen ihn aufbrächten, sagte Immobile: "Die Anstiftung zum Hass ist ein Verbrechen und muss bestraft werden." Der 34-Jährige sprach von einer "Verleumdungskampagne" und kündigte eine Strafanzeige gegen die Täter an. Bei Immobiles Rundumschlag kamen auch Medien und Journalisten nicht gut weg, da diese "hasserfüllte" Botschaften verbreiten und "nicht der Realität entsprechend" berichten würden.

Nach Informationen der Gazzetta dello Sport plant Immobile im Sommer seinen Abschied aus Rom, der durch die körperliche Konfrontation nur wahrscheinlicher werden dürfte. Vor mittlerweile acht Jahren war Immobile von Sevilla in Italiens Hauptstadt gewechselt, in 331 Pflichtspielen für Lazio erzielte er 206 Treffer und bereitete 54 weitere vor. In der laufenden Saison kommt Immobile in 24 Serie-A-Einsätzen auf sechs Tore und einen Assist.