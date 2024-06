Lazio holt Coach Baroni aus Verona

Lazio Rom hat einen Nachfolger von Igor Tudor als Cheftrainer gefunden. Marco Baroni kommt vom Serie-A-Rivalen Hellas Veron. Das gab der Klub aus der italienischen Hauptstadt am Dienstag bekanntgab. Der 60-Jährige erhielt Medienberichten zufolge einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Über den Wechsel war in Italien bereits zuvor spekuliert worden. Am Montagabend hatte Verona den Coach schließlich freigestellt. Die Römer hatten sich erst in der vergangenen Woche - nach nur rund drei Monaten und trotz guter Ergebnisse mit dem Kroaten - von Tudor getrennt.