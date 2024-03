In der Nachspielzeit: Marusic köpft Lazio zum Sieg gegen Juventus

Lange Zeit hat im Olimpico nahezu alles auf ein torloses Remis hingedeutet, doch in der Nachspielzeit zappelte der Ball dann doch im Netz. Marusic köpfte Lazio Rom zum Heimsieg gegen Juventus Turin.

Rein in die Maschen: Adam Marusic köpfte Lazio Rom in der Nachspielzeit zum Sieg gegen Juventus Turin. Getty Images

Juventus, das im Vergleich zum 0:0 gegen Genua von Trainer Massimiliano Allegri auf vier Positionen verändert wurde (de Sciglio, Rugani, Rabiot und Kean für Gatti, McKennie, Kostic und Vlahovic), begann zurückhaltend, verbuchte in Minute zehn aber dennoch die erste Möglichkeit des Spiels. Nach einer Freistoßflanke von Chiesa fehlte bei Bremers Kopfball nicht viel.

Lazio trotz Chancenplus erfolglos

Lazio, das erstmals von Neu-Trainer Igor Tudor in ein Serie-A-Spiel geführt wurde, war besser und hatte noch vor dem Ablauf der ersten halben Stunde zahlreiche Chancen auf die Führung. So schoss Castellanos, der Immobile (Bank) ersetzte, alleine vor Szczesny ans Außennetz (21.), ehe Felipe Anderson rund fünf Minuten später aufs kurze Eck zielte, sich aber genauso wie sein Offensiv-Kollege die Zähne am polnischen Hintermann der Alten Dame ausbiss (26.).

Die Partie flachte ab und bis kurz vor der Pause waren Torgelegenheiten nur noch Mangelware. Erst als Chiesa in Minute 42 das rechte Eck anvisierte, musste sich Lazio-Keeper Mandas erstmals richtig lang machen und wischte den Versuch des italienischen Nationalspielers neben seinen Kasten. Zur Pause mussten sich vor allem die Biancocelesti ärgern, nicht schon in Führung zu liegen.

Marusic sorgt für den Lucky Punch

Um dem eigenen Offensivspiel neuen Wind einzuhauchen, stellte Juve-Coach Allegri im Zuge der Einwechslung von McKennie (für Miretti) zur Pause nicht nur auf eine Dreierkette um, sondern brachte auch Iling Junior für de Sciglio von der Bank. Der Engländer avancierte in der 52. Minute beinahe unmittelbar zum Assistgeber, doch Cambiaso konnte die punktgenaue Hereingabe nicht verwerten.

Auf weitere nennenswerte Torraumszenen warteten die Zuschauer im Olimpico vorerst vergebens, erst in der 73. Minute kam mal wieder größere Gefahr auf. Eine Vorlage des eingewechselten Immobile erreichte im Rückraum der römische Defensivspieler Marusic, doch Bremer blockte beim Rechtsschuss des Außenverteidigers entscheidend.

Da auch Joker Luis Alberto in der 87. Minute ein Verteidiger der Gäste, in diesem Fall Rugani, entscheidend im Weg stand, deutete nahezu alles auf ein torloses Remis hin. Doch die Biancocelesti hatten etwas dagegen, nutzten Juves zu passives Verteidigen eiskalt aus und trafen in Person von Marusic in der dritten Minute der Nachspielzeit zum entscheidenden 1:0.

Die Römer wahren damit den Anschluss ans internationale Geschäft - Juventus verliert Milan derweil aus den Augen. Bereits am Dienstag treffen die beiden Teams in Turin schon wieder im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia aufeinander (21 Uhr).