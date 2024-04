Milik trifft mit erstem Kontakt: Juve schockt Lazio und steht im Coppa-Finale

Lazio Rom war im Rückspiel des Coppa-Halbfinals gegen Rekordsieger Juventus drauf und dran, das 0:2 aus dem ersten Vergleich wettzumachen und selbst ins Endspiel einzuziehen. Doch dann wechselte Turins Trainer goldrichtig ein.

Das 2:0 aus dem Hinspiel in diesem Coppa-Italia-Halbfinale hatte komfortabel geklungen - zu komfortabel? Klar war: Schon früh im Rückspiel im römischen Olympiastadion, wo gewohntermaßen auch das Endspiel steigen wird, war die Hälfte des Vorsprung aufgebraucht. Die eigentlich stabile Juventus-Defensive nämlich hatte nach einer scharfen Felipe-Anderson-Ecke von der linken Seite Stürmer Castellanos nicht gut genug stören können. Der für den leicht angeschlagen nur auf der Bank sitzenden Immobile gestartete Angreifer nickte die Kugel in dieser 12. Spielminute stark rechts oben in den Winkel. Turins Keeper Perin konnte nichts dagegen ausrichten.

Und damit war eben direkt Spannung im Kessel - garniert von lautstark das Team pushenden Laziali auf den Rängen, die in Minute 44 den Torschrei für das 2:0 auf den Lippen hatten. Doch ausgerechnet 1:0-Schütze Castellanos versagten hier frei vor Perin die Nerven, seinen etwas zu ungenauen Flachschussversuch partierte der Schlussmann der Alten Dame bärenstark zur Seite.

Vlahovic lässt den Ausgleich liegen

Insgesamt ging die Pausenführung für die plötzlich doch wieder auf einen Finaleinzug hoffenden Biancocelesti auch in Ordnung, das schon seit Wochen unter dem neuen Trainer Igor Tudor positiv weiterentwickelte Team (in der Serie A wieder mitten im Geschäft um ein internationales Ticket) war spielerisch den Tick aktiver, passsicherer, ideenreicher.

Chancen fürs von Massimiliano Allegri angeleitete Juve-Team, in dem die beiden Hinspieltorschützen Vlahovic und Chiesa wieder gemeinsam vorn starteten, gab es aber auch. So hatte Cambiaso zunächst via Flachschuss das 1:0 für seine Farben liegengelassen (8.), ehe Vlahovic mit einer Direktabnahme aus der Nahdistanz an Roms Torwächter Mandas verzweifelte (23.) und später Bremer drüber köpfte (32.).

Allegri und Milik haben den richtigen Riecher

Am Gesamteindruck, dass die Mannen aus der "Ewigen Stadt" schlicht besser drin waren an diesem Pokalabend, änderte sich auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten nichts. Vielmehr machte hier Torjäger Castellanos seinen Fehler kurz vor dem Seitenwechsel wett, indem er nun eiskalt blieb: Nach schnellem Aufbau über Felipe Anderson und Luis Alberto war der Immobile-Vertreter frei durch, kochte robust noch Bremer ab und schloss souverän links unten zum 2:0 ab - damit war in der Gesamtrechnung ausgeglichen worden (48.).

Fortan fand die Turiner Defensivabteilung jedoch ihre Stärke wieder und ließ im Grunde gar nichts mehr anbrennen. Und weil auf der Gegenseite Vlahovic die nächsten großen Chancen auf den aus Juve-Sicht wichtigen Anschluss liegenließ (56. und 57.), tat sich der Eindruck auf, die Verlängerung würde die logische Folge sein zwischen diesen beiden Teams. Zumal sich die Mannschaften mehr und mehr egalisierten und etliche Wechsel den Spielfluss hemmten.

Zu früh gefreut: Lazio-Doppelpacker Valentin Castellanos war mit seinen Mannen am Ende geschlagen. IMAGO/ZUMA Press

Allerdings sollte Alte-Dame-Coach Max Allegri mit einem dieser personellen Wechsel goldrichtig liegen - und zwar mit der Hereinnahme von Ex-Bundesliga-Akteur Milik (Augsburg und Leverkusen). Der zuletzt längere Zeit mit Adduktorenbeschwerden fehlende Stürmer nämlich war in der Schlussphase der regulären Spielzeit gekommen (83.) und sollte nur kurz darauf mit seinem ersten Ballkontakt (!) das Finalticket für seine Farben lösen. Nach zu langer Flanke des umtriebigen Kostic passte der ebenfalls gebrachte Weah rechts im Strafraum der Römer auf und die Kugel im Anschluss eher unfreiwillig genau in die Mitte zum einschussbereiten Milik, der humorlos vollstreckte (84.).

Damit war den Biancocelesti vor heimischer Kulisse die eiskalte Dusche verpasst worden, von der sie sich auch mit ihrem Joker Immobile nicht mehr erholten - und Juve konnte wenige Minuten später über das längere Zeit gefährdete und letztlich doch erreichte Coppa-Finale jubeln. Dort kommt es für die Bianconeri zum Duell entweder mit Vorjahresfinalist AC Florenz (1:2 gegen Inter) oder Atalanta Bergamo. Hier hatte es im ersten Vergleich ein 1:0 für die Fiorentina gegeben, das zweite Halbfinale steigt am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker).