Frust bei Lazio: Rom verspielt 1:0 und steht unter Druck

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa Conference League empfing Lazio Rom den niederländischen Herausforderer Alkmaar - und stand nach 90 Minuten als Verlierer da. Warum? Weil die Biancocelesti ihre Chancen nicht genutzt und in entscheidenden Momenten nicht aufgepasst hatten.

Manch einer hatte im Vorfeld dieses Hinspiels im Achtelfinale der Europa Conference League vielleicht vermutet, dass Lazio-Coach Maurizio Sarri nach dem starken 1:0-Auswärtssieg beim souveränen Serie-A-Tabellenführer Napoli ein wenig rotieren würde. Doch nichts da: Der 64-Jährige schickte Stammspieler wie Felipe Anderson, Luis Alberto und Führungskraft Milinkovic-Savic wieder auf den Rasen, um vor heimischer Kulisse im Stadio Olimpico die Weichen aufs Weiterkommen zu stellen. Immobile musste passen, dafür lief Pedro trotz erlittener Hand- und Nasenblessur mit Spezialmaske im Angriff der Biancocelesti auf.

Und siehe da: Das Lazio-Spiel ließ sich auch zu Spielbeginn beim Duell der beiden Tabellendritten ihrer jeweiligen Länder gut ansehen. Die Römer nahmen das Heft des Handelns sofort in die Hand, waren tonangebend, kreativer, agiler.

Alkmaars Trainer Pascal Jansen, der wie schon beim jüngsten 1:0-Erfolg bei Vitesse Arnhem auf den zentralen Top-Profi de Wit (mit Fußverletzung nur auf der Bank) verzichten musste, konnte das anfängliche Leiden nur von draußen beobachten.

Tor und Alu hier, Tor und Alu da

Tor inklusive: Nachdem zunächst Milinkovic-Savic nach toller Vorarbeit von Zaccagni früh das 1:0 verpasst hatte (2. Minute), machte es Pedro nach erneut starkem Zaccagni-Assist besser und vollstreckte aus nicht ganz einfacher Lage zur verdienten Führung (18.).

Mit dem 1:0 im Rücken verlor das Auftreten der italienischen Hauptstädter aber etwas an Zug und Nachdruck, sodass die AZ-Mannschaft aufkommen durfte. Und das mit Erfolg: Erst hatte noch Cataldi einen Schuss an den Pfosten abgefälscht (30.), ehe Stoßstürmer Pavlidis nach Vorarbeit von Karlsson aus nächster Nähe und unmittelbar vor der Pause das 1:1 markierte (45.). Das war zugleich der Halbzeitstand, auch weil Milinkovic-Savic mit einem Top-Abschluss an Keeper Ryan sowie der Querlatte verzweifelte (45.+1).

Kerkez trifft Lazio ins Mark

Doch damit nicht genug, die Römer mussten sich auch nach Wiederbeginn an den Kopf fassen - oder besser: an die eigene Nase. Einerseits nutzten die Biancocelesti die eigenen guten Chancen nicht (Felipe Anderson in der 52., Milinkovic-Savic in der 59.), anderseits passten sie abermals defensiv nicht richtig auf. Das wussten Kerkez und Karlsson bei ihrem schönen Zusammenspiel in Richtung 2:1 zu nutzen (62.).

Von diesem Rückschlag nach dem verspielten 1:0 konnte sich Lazio nicht mehr erholen. Zwar wurde vom Sarri-Team der Druck nochmals erhöht und spielerisch einiges auf den Weg gebracht, doch allen voran Felipe Anderson verpasste gleich zweimal das absolut mögliche 2:2 (73. und 80.). In den Schlussminuten klappte dann gar nichts mehr richtig, sodass AZ einen Auswärtscoup bejubeln durfte.

Lazio gastiert in der Serie A am Samstag (20.45 Uhr) beim FC Bologna. Alkmaar empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) den FC Groningen. Das alles entscheidende Rückspiel in diesem Achtelfinale der Europa Conference League steigt dann in Holland am 16. März (21 Uhr).