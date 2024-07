Lawrence von Magdeburg über München nach Tirol

Jamie Lawrence wechselt vom FC Bayern München in die österreichische Bundesliga. Beim WSG Tirol ist der 2,01 Meter lange Innenverteidiger als Verstärkung bei defensiven und offensiven Standardsituationen eingeplant. Fünf Jahre lang reifte der heute 21-Jährige bei den Bayern, zuletzt war er für zwei Jahre an den 1. FC Magdeburg verliehen, wo er am Ende aber kaum noch zum Zug kam.