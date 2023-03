Lawrence fehlt länger: Neue Personalprobleme für Magdeburg

Vor dem Spiel gegen Paderborn muss Magdeburgs Trainer Christian Titz um die Einsätze von mehreren Defensivakteuren bangen.

Mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen konnte der 1. FC Magdeburg etwas Distanz zwischen sich und die Abstiegsplätze bringen. "Ich bin froh, dass wir in den letzten Wochen in den letzten Wochen stabiler, vor allem was unsere Defensivarbeit angeht, geworden sind", sagte Christian Titz in der Pressekonferenz vor der Partie.

Am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt nun mit Paderborn eine der Topmannschaften nach Magdeburg. Der Respekt vor dem offensivstärksten Team der Liga ist dennoch groß. "Uns erwartet ein Gegner, der von hinten gut aufbaut und über ein spielstarkes Mittelfeld sowie in der letzten Linie über schnelle Spieler verfügt", beschreibt Titz.

Dennoch rechnet sich Titz nach dem 2:0-Sieg gegen Kaiserslautern - ebenfalls ein Topteam - gute Chancen aus: "Wir sind jetzt auch mit einem gewissen Selbstvertrauen ausgestattet, dass wir wissen, wir haben auch in dem Spiel unsere Chancen." Generell scheint es für Magdeburg gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel besser zu laufen. Titz erklärt: "Ich glaube, es liegt daran, dass wenn wir gegen Mannschaften spielen, die mit uns mitspielen, wir die Zwischenräume anders bespielen können und wir in die Situationen für unser Umschaltspiel kommen."

Piccini weiterhin mit Problemen

Titz muss in der Defensive erneut umbauen. Jamie Lawrence, der gegen Kaiserlautern Daniel Elfadlis Ausfall für sich nutzte, hat sich am Anfang der Woche im Training das Außenband im Fußgelenk gerissen und fällt damit vorerst aus. Cristiano Piccini befindet sich nach seinem Zehenbruch wieder im Training, hat danach "immer noch sehr starke Probleme", berichtete Titz. Ein Einsatz ist dennoch nicht komplett ausgeschlossen. Angreifer Kai Brünker wird wegen eines Trauerfalls in der Familie vorerst nicht im Kreise der Mannschaft weilen.

Eine weitere mögliche Option ist Alexander Bittroff, der zuletzt mit Wadenproblemen ausfiel und nach seinem Trainingseinstieg in der vorherigen Woche Pause brauchte. "Diese Woche geht es von Tag zu Tag aufwärts", sagte Titz.