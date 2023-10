Law erinnert sich an Charlton: "Die meisten Torhüter hatten keine Chance"

Wie Sir Bobby Charlton auf dem Fußballplatz war, können wenige so gut beurteilen wie sein einstiger Mitspieler Denis Law. Der 83-Jährige blickt wehmütig zurück.

In der langen Geschichte des Weltfußballs gab es schon einige besondere Angriffs-Trios. Doch welches kann von sich behaupten, dass jedes Mitglied einmal den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewonnen hat?

In Bronze gegossen steht Manchester Uniteds "Holy Trinity", die heilige Dreifaltigkeit, inzwischen als Statue vor dem Old Trafford: George Best, Bobby Charlton, Denis Law. Nun lebt nur noch einer von ihnen. "Ich bin sehr traurig, wie alle Fußballfans", lässt sich der mittlerweile 83-jährige Law am Tag nach Charltons Tod auf der Vereinswebsite der Red Devils zitieren.

Zum Thema Bobby Charlton: Der Inbegriff des traditionellen Sportlers

Neben Flügeldribbler Best - ein Nordire - und dem dynamischen Spielmacher Charlton war der Schotte Law der Goalgetter, der von den gewaltigen Fernschüssen des beidfüßigen Engländers oft profitierte: "Bobby konnte so hart schießen, dass die meisten Torhüter keine Chance hatten", erinnert er sich. "Und wenn sie doch mal einen Ball abwehren konnten, ist er mir so angenehm vor die Füße gefallen, dass ich nur noch einschieben musste."

Charlton, Law und Best bildeten den Kern der United-Mannschaft, die in den Jahren nach dem verheerenden Flugzeugunglück von München, das 1958 das halbe Team der vielversprechenden "Busby Babes" auslöschte, wieder an die nationale und internationale Spitze heranrückte. Zweimal wurden sie gemeinsam englischer Meister, während 1964 erst Law, im Weltmeisterjahr 1966 Charlton und 1968 schließlich auch der junge Best als bester Spieler Europas ausgezeichnet wurde.

Das Herz dieser Mannschaft war Charlton, der das Leben seiner Mitspieler wesentlich erleichterte. "Es war eine Freude, mit ihm zusammenzuspielen", schwärmt Law. "Er wusste immer, wo sich jeder Spieler gerade auf dem Platz befand, das war ein Traum für mich." Dieses Gefühl füreinander habe die "United Trinity" ausgemacht, so Law - "wenn einer von uns einen schlechten Tag hatte, merkten die beiden anderen das sofort. Das war es, was unsere Verbindung so besonders machte."