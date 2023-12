Lavalee mit erstem Sturm-Halbjahr zufrieden: "Ich mag diese Spielweise"

Kurz vor Schließung des Sommertransferfensters verstärkte Sturm Graz noch seine Defensive mit Leihgabe Dimitri Lavalee, um auf einen möglichen Abgang von Gregory Wüthrich vorbereitet zu sein. Am Ende blieb der Schweizer Abwehrchef, der belgische Neuzugang konnte sich aber dennoch in der Mannschaft von Christian Ilzer durchsetzen und blickt positiv auf seine ersten Monate in der Steiermark zurück.

Als man bei Sturm Graz schon fix mit dem Abgang von Abwehrchef Gregory Wüthrich nach Deutschland zum FC Augsburg rechnete, holte man mit Dimitri Lavalee Ersatz für die Defensive. Auch wenn sich am Ende der Transfer Wüterichs zerschlug, fand die Leihgabe von KV Mechelen dennoch seinen Platz in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer und brachte es in seinem ersten Halbjahr in der Steiermark auf 14 Pflichtspiele. In der Bundesliga stand der variable Defensivspieler, der vom Coach auch gerne auf der Sechserposition oder rechts in der Raute eingesetzt wird, in den vergangenen vier Spielen jeweils über die volle Spielzeit auf dem Platz. Auch international zählte er in der Europa League zu den zentralen Stützen bei den "Blackies", weswegen der 26-Jährige sehr zufrieden auf seine ersten Monate im Trikot der Grazer zurückblickt.

"Es war sehr einfach, im Team Fuß zu fassen. Es ist eine junge Truppe mit vielen Nationalitäten, so dass viele Sprachen gesprochen werden. Die Atmosphäre in der Kabine und innerhalb der Mannschaft ist eine tolle und angenehme", betont Lavalee im Gespräch auf der "Vereinsseite". Auch von der Stadt selbst ist der belgische Abwehrspieler sehr angetan, der vor allem die Ambitionen des aktuellen Tabellenzweiten hervorstreicht: "Der Klub wächst von Jahr zu Jahr und man merkt sofort, dass sie sich weiterentwickeln wollen und noch lange nicht am Ende sind, jedes Detail ist durchdacht. Die Mannschaft selbst hat eine richtig hohe Qualität, das hat sie schon in den letzten Jahren auf europäischer Bühne und mit den starken nationalen Ergebnissen sowie dem Cuptitel bewiesen. Auch heuer sind wir ein wirklich konkurrenzfähiges Team, dass sich de facto vor niemanden verstecken muss."

"Der Verein ist unglaublich ehrgeizig"

In der Bundesliga liegt man nach einer starken Herbstsaison nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg auf Platz zwei, steht zudem im Achtelfinale des ÖFB-Cups und konnte erstmals seit 23 Jahren das europäische Überwintern sicherstellen. Dazu hat auch Lavalee seinen Beitrag geleistet, der sich in das Spielsystem von Coach Ilzer perfekt eingegliedert hat, obwohl es für ihn zu Beginn schon eine Umstellung war. "Es ist etwas Neues, eine neue Art, Fußball zu spielen. Es ist ein sehr direkter Fußball, bei dem wir so schnell wie möglich im gegnerischen Strafraum sein wollen. Viele Läufe, intensives Pressing, viel Wert auf Spielzüge - anders, als ich es bisher kannte", erklärt der 26-jährige Belgier, dem diese Art des Fußballs aber sichtlich gefällt: "Ich mag diese Spielweise, weil man als Verteidiger bzw. Mittelfeldspieler viele Zweikämpfe führt und sehr präsent im Spiel ist. Man muss wirklich von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert sein und das gelingt uns auch sehr gut."

Mit seinem aktuellen Klub hat die Leihgabe vom belgischen Verein KV Mechelen jedenfalls noch viel vor. Im ÖFB-Cup will man den Titel aus dem Vorjahr verteidigen, in der Liga sich erstmals seit zwölf Jahren wieder zum Champion krönen. Zudem peilt man in den Duellen gegen Slovan Bratislava auch den Einzug in die nächste Runde der Europa Conference League an. Lavalee sieht den Klub auf dem richtigen Weg: "Der Verein ist unglaublich ehrgeizig, will jedes Spiel gewinnen und versucht, sich stetig zu verbessern. In den europäischen und nationalen Bewerben wollen wir mit jeder Partie besser sein als davor und diese Ambitionen bzw. Herangehensweise gefällt mir ungemein." Bereits zum Frühjahrsstart muss man sich sofort wieder beweisen, denn da steht das Topduell gegen Serienmeister Salzburg zum Re-Start an.