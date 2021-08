Lauterns Hengen: "So ein Auftritt wie am Sonntag wird nicht mehr toleriert"

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen krachenden Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Sportchef Thomas Hengen nimmt die Mannschaft in die Pflicht - und denkt über weitere Transfers nach.

So hatten sich die Verantwortlichen der Roten Teufel den Start in die neue Saison nicht vorgestellt: Vier Pflichtspiele sind absolviert, ein Tor gelang dem FCK dabei nicht. Immerhin ein Punkt steht zu Buche (0:0 beim Auftakt gegen Braunschweig), während sich die Pfälzer im Pokal noch teuer verkauften (0:1 gegen Bundesligist Gladbach), blamierten sie sich in Meppen (0:1) und zuletzt bei Aufsteiger Viktoria Berlin (0:4). Die eigene Zielsetzung ist in Gefahr - mal wieder.

Wie so oft in den vergangenen Jahren rückt dabei vor allem wieder die Einstellung, die Herangehensweise der Spieler in den Vordergrund. "Es gab viele Gespräche, einzeln und in Gruppen. Bestimmte Einstellungen wurden aufgearbeitet. Es sollte da auch mal eine Selbstreinigung von innen kommen. Eine gewisse Eigenverantwortung, eine Gier, wo der Einzelne hin will, wo die Mannschaft hin möchte", verlangt Geschäftsführer Thomas Hengen im Interview mit der "Rheinpfalz". Er selbst habe dem Team intern ebenfalls klare Worte nach dem desolaten Auftritt in Berlin gesagt: "Am Sonntag habe ich die Mannschaft nicht wiedererkannt."

"Vielleicht war der eine oder andere nun wieder in der Wohlfühloase", mutmaßt der 46-Jährige, der an Lauterns letzten Meistertrainer erinnert: "Nichts ist aktueller als der Spruch von Otto Rehhagel: Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und auf dem Platz ist der Job zu erledigen, sonst nirgends."

Am besten schon in der anstehenden englischen Woche. Der Druck vor den Duellen mit 1860 München (H), Halle (A) und Zwickau (H) ist aber gewaltig. "So ein Auftritt wie am Sonntag wird nicht mehr toleriert - von allen Seiten", warnt Hengen das Team, dem er auch intern einige klare Worte gesagt hat.

Ob der katastrophale Saisonstart weitere Konsequenzen hat, insbesondere durch die Verpflichtung weiterer Spieler, ließ der Ex-Profi offen. Allerdings ist die Situation durch mehrere Verletzungen, darunter der Ausfall von Felix Götze, angespannt. Hengen nennt sie sogar "dramatisch", betont zugleich aber auch: "Wir müssen sehen, was der Markt hergibt." Allerdings stellt er sich auch gegen die Forderung, auf die Offensivmisere mit der Verpflichtung eines weiteren Stürmers zu reagieren. "Prämisse Nummer eins muss sein, dass ich mit Mann und Maus mein Tor verteidige", sagt Hengen. "Wenn ich dann eine Stabilität habe, kann ich ganz anders nach vorne spielen. Das Kollektiv soll Tore schießen."