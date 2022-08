Lautern winkt Platz eins: Das bringt der 4. Spieltag im Unterhaus

Im Unterhaus steht schon der 4. Spieltag an. Für Lautern und Regensburg darf es ruhig so weitergehen. Das sieglose Kellerquintett um den erstaunten Uli Forte will, dass alles besser wird. Ein Überblick.

Wer schnappt sich am Freitag Platz eins?

Auftakt im Süden. Der 4. Spieltag bringt zwei Traditionsvereine auf den Plan, den 1. FC Kaiserslautern und den Namensvetter aus Nürnberg. Die Pfälzer durchleben einen Sommer der Glückseligkeit, dem Aufstieg in die 2. Liga folgte ein gelungener Saisonstart - Euphorie, Spielfreude und Boyds Wucht sollen die Roten Teufel auch am Freitagabend (18.30 Uhr) zum Sieg über den SC Paderborn treiben. Und damit an die Tabellenspitze. Liefert Lautern nicht, kann der "ewige" 1. FC Heidenheim mit einem Sieg in Nürnberg ganz nach oben klettern. Die Franken, die den Handwerker-Schock verdauen müssen, aber Antreiber Möller Daehli zurückerwarten, werden etwas dagegen haben.

Können Bielefeld und Braunschweig endlich anschreiben?

Die HSV-Woche stand im Zeichen der Trauerfeier für Uwe Seeler. Willkommenes Nebengeräusch: die Onana-Millionen, die aufs Konto der Hanseaten gehen. Auch Klubikone Seeler würde anraten, dass der Blick nun aufs Sportliche gerichtet werden muss. Denn lediglich ein Sieg beim Kellerkind Bielefeld am Samstagnachmittag (13.30 Uhr) brächte Hamburg den Stempel "gelungener Saisonstart" ein. Die Arminen lechzen ihrerseits nach dem ersten Punkt oder gar mehr - denn Neu-Trainer Uli Forte hat "so etwas noch nie erlebt".

Unter samstäglicher Sommersonne duellieren sich zudem noch die Kieler Störche und das glück- wie punktlose Schlusslicht Braunschweig sowie die badischen Kontrahenten Karlsruhe und Sandhausen. Dem deutlich renommierteren KSC fehlt noch ein Sieg in der Sammlung 2022/23, der stets unbequeme SVS hat schon zwei davon.

Trotz Nachbarschaft: Weite Fahrt für Hansa

Unter dem Flutlicht am Darmstädter Böllenfalltor heißt es am Abend (20.30 Uhr): Lilien gegen Hansa-Kogge. In der Tabelle Nachbarn (2/0/1), müssen die Rostocker aus geographischer Sicht jedoch eine weite Fahrt in den Süden bewältigen. Ein Grund mehr, den gelungenen Einstand in die zweite Saison nach dem Aufstieg mit weiteren Punkten zu nähren - schließlich gilt es, eine lange Heimreise nicht als Verlierer anzutreten.

Sorgenkinder am Sonntag

Zwei Klubs, die aktuell eher lange Gesichter tragen, wollen am Sonntag (13.30 Uhr) für Stimmungsaufhellung sorgen. Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth ist lediglich in der ewigen Zweitliga-Tabelle Spitzenreiter, das bittere Tagesgeschäft inklusive Trainerschock brachte noch keinerlei nachhaltige Erfolgserlebnisse zu Tage. Vielleicht bei Fortuna Düsseldorf, das dieser Tage Prominenz im Aufsichtsrat begrüßte?

Hannover 96 wird von Fürths einstigem Aufstiegshelden Stefan Leitl trainiert. Auch der sehnt sich nach einem ersten Sieg. Dafür müssten die Niedersachsen aber Jahn Regensburg aus dem Weg räumen, das noch ohne Gegentor als Primus in den 4. Spieltag einbog - und dennoch nicht ganz zufrieden ist.

Der FC St. Pauli will im dritten Sonntagsspiel den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. Am Millerntor sind die frechen Aufsteiger des 1. FC Magdeburg zu Gast.