Lautern verteidigt Rang zwei - Mannheim siegt spät - Köln dreht im Kellerduell auf

Im engen Kampf um Rang zwei gaben sich Kaiserslautern, Braunschweig und Mannheim keine Blöße und punkteten im Gleichschritt. Torreich ging es im Kellerduell zwischen Köln und Verl zu. Am Sonntag sind Spitzenreiter Magdeburg und Verfolger Meppen gefordert.

Magdeburgs Verfolger fuhren am Samstag Siege ein - Lautern bleibt auf Rang zwei. imago images/Werner Schmitt

Lautern behält Rang zwei - Braunschweig siegt glücklich, Mannheim spät

Der 1. FC Kaiserslautern hat Rang zwei durch einen verdienten 2:0-Sieg gegen Viktoria Berlin verteidigt. Die Pfälzer - noch ohne den vorab verpflichteten Boyd im Aufgebot - jubelten nach Treffern von Niehues (42.) und Hercher (64.), versäumten es aber, das Ergebnis gegen personell gebeutelte Hauptstädter am Ende noch klarer zu gestalten.

Aufgrund der besseren Tordifferenz (21) bleibt der FCK aber vor der punktgleichen Braunschweiger Eintracht, die ihr Heimspiel gegen den Halleschen FC knapp mit 1:0 gewonnen hat. Nach Ihorsts Führungstor (65.) hatten die Niedersachsen allerdings Glück, dass der wohl regelkonforme Aufgleich (75.) von HFC-Neuzugang Huth nicht zählte.

Kaiserslautern und Braunschweig auf den Fersen bleibt Waldhof Mannheim, das einen späten Sieg bei den Würzburger Kickers feierte. Sohms Treffer (41.) glich Herrmann aus (69.). In der Schlussphase ließen die abstiegsbedrohten Hausherren mehrere Chancen zum Siegtor liegen - und wurde in der 90. Minute bitter durch Wagner bestraft, der Mannheim zum 2:1-Sieg schoss.

Torreiches Kellerduell in Köln - kein Derby in München

Das Kellerduell zwischen Viktoria Köln und dem SC Verl haben die Domstädter klar für sich entschieden - trotz frühem Rückstand. Akono hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht (8.). Lorch (49.) und Jastremski (56.) drehten nach der Pause das Spiel, ein Philipp-Doppelpack beseitigte dann letzte Zweifel (83., 89.). Ochojskis Treffer in der Nachspielzeit konterte Hong sogar noch mit dem Tor zum 5:2-Endstand. Köln kletterte damit auf Rang 13, Verl droht der Absturz in die Abstiegszone.

Torlos blieb indes die ausgeglichene Partie zwischen Wehen Wiesbaden und dem VfL Osnabrück. Das Münchner Stadtduell zwischen Türkgücü und 1860 München war kurzfristig abgesagt worden.

Meppen auf Wiedergutmachung aus - Spitzenreiter gegen Schlusslicht

Drei Partien hält der Sonntag bereit. Ab 13 Uhr möchte der SV Meppen auf die herbe Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern (0:4) und dem damit verbundenen Verlust von Rang 3 die richtige Antwort geben. Gegner Zwickau war in diesem Jahr noch nicht im Einsatz und hat wegen zahlreicher Corona-Fälle derzeit nur 14 einsatzbereite Spieler zur Verfügung. Allerdings hoffen die Sachsen, dass sich von den in Quarantäne befindlichen Akteuren der ein oder andere noch freitesten kann.

Nachdem sich ab 14 Uhr in einem Traditionsduell der MSV Duisburg und der 1. FC Saarbrücken gegenüberstehen, ist zum Abschluss des 22. Spieltags ab 15 Uhr der 1. FC Magdeburg im Einsatz. Der Spitzenreiter steht vor einer auf dem Papier einfachen Aufgabe, den zu Gast ist Schlusslicht TSV Havelse. Die letzte Niederlage des FCM liegt bereits zweieinhalb Monate zurück, der Aufsteiger dagegen kassierte bereits deren 14. Dennoch sollte der Tabellenführer gewarnt sein, denn die letzten drei Aufgaben in der Fremde überstand Havelse ohne Niederlage.