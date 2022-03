Lautern und das Selbstbewusstsein: "Das haben wir uns hart erarbeitet"

In der 3. Liga beginnt die heiße Saisonphase - mittendrin im Aufstiegsrennen befindet sich der 1. FC Kaiserslautern, bei dem man vor dem Gastspiel bei Freiburg II selbstbewusst auf die anstehenden Wochen schaut.

Es ist eine gute Ausgangslage, in der sich der 1. FC Kaiserslautern vor dem 31. Spieltag befindet (zur aktuellen Tabelle der 3. Liga). Nach 16 Spielen mit nur einer Niederlage und zuletzt zwei Siegen in Folge rangieren die Pfälzer auf dem zweiten Platz, vier Punkte vor dem Dritten Saarbrücken. Da sorgt auch die Formstärke des kommenden Gegners, die Bundesliga-Reserve des SC Freiburg hat die letzten acht Spiele nicht verloren, für keine übermäßige Nervosität. "Der Anspruch ist bei uns gewachsen: acht Spiele nicht verloren, aber wir wollen die Mannschaft jetzt sein, die dort gewinnt", sagte Cheftrainer Marco Antwerpen am Freitag.

Das Selbstvertrauen ist unbestritten groß, wenngleich Antwerpen eine gewisse Anspannung vor den Spielen durchaus zulässt ("Das gehört auch dazu"). Doch dass man auf dem Betzenberg die eigenen Ansprüche mittlerweile mit bestechenden Argumenten untermauert, sich acht Spieltage vor Schluss Hoffnungen auf die ersehnte Zweitliga-Rückkehr machen kann, steht außer Frage. "Dieses Selbstbewusstsein haben wir uns in der Saison hart erarbeitet", sagte Antwerpen. "Das habe ich den Jungs für die restlichen Spielen nochmal auf den Weg gegeben: Es war ein wichtiger Faktor, dass wir über konstant gute Leistungen in den oberen Bereich gekommen sind."

Passend zu Beginn der heißen Saisonphase und der anstehenden Länderspielpause, die nochmal die Möglichkeit zur Feinjustierung gibt, können Antwerpen und sein Trainerteam fast auf den kompletten Kader setzen. Einzig Jean Zimmer und Lucas Röser fallen aus. Dafür ist René Klingenburg wieder eine Option, nachdem er sich im Spiel beim VfL Osnabrück (1:0) eine Kopfverletzung zugezogen hatte. "Wir haben dem ganzen Procedere, wie es nach so einer Gehirnerschütterung laufen soll, Folge geleistet. Dementsprechend ist er wieder im Kader dabei und einsatzfähig", so Antwerpen.

Mehr als 5000 FCK-Fans in Freiburg angekündigt

Verlassen können sich die Roten Teufel in dieser Saisonphase auch auf ihre Fans, die bereits beim vergangenen Heimspiel gegen Schlusslicht Havelse (3:0) für eine stattliche Kulisse gesorgt haben (20.650). Für das Spiel im Freiburger Dreisamstadion wird mit mehr als 5000 FCK-Anhängern gerechnet, mehrmals musste der gastgebende SC das Kontingent erhöhen. "Es ist eine überragende Situation, dass wir aus einen Auswärts-, ein Heimspiel machen", sagt Antwerpen. Aber: "Wir wollen mehr, wir wollen noch mehr Fans in die Stadien holen. Dafür müssen wir Leistung zeigen."