Lautern stürmt auf Platz zwei - Magdeburg siegt munter weiter - 1860 dreht 0:2

Kaiserslautern drehte im Verfolgerduell gegen Meppen auf und ist nun schon Tabellenzweiter. Spitzenreiter Magdeburg meldete sich mit einem hart erkämpften Sieg in Freiburg aus der Winterpause zurück. 1860 darf weiter nach oben schielen: 3:2 nach 0:2 gegen Wiesbaden.

Doppelpack Zuck: FCK zieht an Meppen vorbei

Der 1. FC Kaiserlautern macht da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat - die Pfälzer holten den fünften Sieg aus den letzten sieben Spielen (5/2/0). Und das gegen den SV Meppen, der als Tabellendritter in das Verfolgertreffen gegangen war. Ein früher Doppelschlag ebnete dem FCK den Weg, mit Zucks zweitem Treffer war nach 50 Minuten die Partie gelaufen. Wunderlich setzte nach einer guten Stunde den 4:0-Schlusspunkt. Der FCK rückt an den Emsländern vorbei auf Rang zwei.

Später Doppelschlag: Magdeburg baut die Spitzenposition aus

Auf Rang eins fehlen den Roten Teufeln elf (!) Punkte, Magdeburg zieht weiter einsam seine Kreise. In Freiburg tat sich der Tabellenführer lange schwer, mit dem Doppelschlag von Obermair (70.) und Condé (74.) sorgte der FCM beim 3:2-Sieg, dem zehnten aus den letzten elf Spielen, für die Entscheidung.

Osnabrück ist an Saarbrücken dran

Einen Rückschlag musste Saarbrücken hinnehmen, das nach fünf ungeschlagenen Partien vor der Winterpause mit 13 Zählern in Osnabrück leer ausging. Der VfL ist nach den Toren von Bertram (16.) und Klaas (84.) mit dem 2:1 bei einem Spiel weniger bis auf zwei Punkte an den FCS herangerückt und macht sich so nun wieder Hoffnung, ganz oben angreifen zu können.

1860 - 3:2 nach 0:2

Das hofft auch 1860 München. Allerdings sah es für die Löwen gegen Wiesbaden zunächst nicht nach einem Dreier aus. Der SVWW führte 2:0, ehe die Sechziger durch Belkahia (36.), Salger (50.) und Neudecker (69.) doch noch den Sieg eintüteten. Der dritte in Folge, mit dem 1860 nur noch vier Punkte Rückstand auf Platz zwei hat.

Den Spieltag eingeläutet hatten am Freitag der TSV Havelse und der MSV Duisburg mit einem Kellerduell, das das heimische Schlusslicht durch ein Stoppelkamp-Tor mit 0:1 verlor.