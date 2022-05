Lautern mit Krise in die Relegation: Antwerpens deutliche Ansagen

Der 1. FC Kaiserslautern ist ausgerechnet zum Saisonfinale in eine tiefe Krise gerutscht. Nach der dritten Niederlage in Folge können die Pfälzer fest mit der Relegation planen, haben aber jede Menge Arbeit vor sich - und Zeit.

Weil das eigentlich im Spielplan vorgesehene letzte Saisonspiel gegen Türkgücü München ausfällt, hat der FCK nicht nur keine Chance mehr auf den direkten Aufstieg. Die Pfälzer haben nun auch knapp zwei Wochen Pause, bis sie am Freitag, 20. Mai, Dynamo Dresden zum Relegationshinspiel empfangen. Zwei Wochen spielfrei, die womöglich weniger Nachteil sind, sondern gemessen an den jüngsten Auftritten willkommene Zeit zur Neuausrichtung bieten?

"Ich finde es schwierig. Wir haben uns nie zur Türkgücü-Thematik geäußert, aber man sieht, wie die Vereine in der 3. Liga darunter leiden", sagte Antwerpen nach der 0:2-Pleite in Köln. "Vielleicht können wir konzentrierter trainieren. Aber man wird es letztlich erst im ersten Spiel gegen Dresden sehen."

So oder so - die Möglichkeit zum Durchatmen ist dringend nötig, um eine Saison, die der FCK in der 3. Liga einmal mehr schwach begonnen hat, noch zu krönen. Antwerpen selbst hatte vor der Abfahrt nach Köln noch mit einem für ihn bemerkenswerten Monolog darauf hingewiesen, aus welchem Loch sich seine Mannschaft herausgearbeitet hat.

Sechs Punkte hatte der FCK nach dem 0:0 gegen Waldhof Mannheim am 8. Spieltag auf dem Konto. Von Relegation und Aufstieg war nach jenem hart erkämpften Remis in doppelter Unterzahl und erst einem Sieg auf dem Konto rund um den Betzenberg keine Rede. Umso größer der Erfolg, den sich der FCK mit Rang drei jetzt erarbeitet hat. Eigentlich.

Ich sage das die ganze Saison: Ballbesitz schießt keine Tore. Marco Antwerpen

Dass die Spielzeit der Roten Teufel ausgerechnet am Ende doch noch einen heften Stimmungsdämpfer bekam, liegt nicht nur an der Hypothek, die der FCK aufgrund des schwachen Starts mit sich durch die Saison schleppte. Es ist die haarsträubend leichtfertige Art und Weise, wie der Mannschaft diese handfeste Möglichkeit zum direkten Aufstieg durch drei Niederlagen zur Unzeit wegwarf.

Der schwächste dieser drei Auftritte folgte ausgerechnet in der ersten Hälfte am Sonntag in Köln-Höhenberg, dort, wo sich im Kampf um Platz zwei doch nochmal unverhofft die Gelegenheit geboten hatte, den Konkurrenten in Zugzwang zu setzen. Doch auf dem Rasen passte wenig zusammen, nur in wenigen Phasen hatten die Roten Teufel vor der Pause mal etwas Sicherheit. "Die erste Hälfte ist an vielen Spielern vorbeigegangen", sagte Antwerpen nach dem Spiel. "So wie du dich hier die erste Hälfte präsentierst, so darfst du das nicht machen, wenn du Braunschweig unbedingt noch unter Druck setzen willst."

Wie groß der Arbeitsbedarf ist, verdeutlichte er schließlich mit kämpferischeren Worten kurz nach der Partie und mit Blick auf die Vorbereitung für die Relegation: "Die werden für uns sehr interessant." Insbesondere für das Team, das er vielsagend in die Pflicht nahm. "Wir müssen eine sehr, sehr gute Mannschaftsaufstellung finden, nämlich wer bereit ist, in solchen Spielen den letzten Schritt zu gehen." Soll heißen: Nicht jeder war es wohl am Sonntag.