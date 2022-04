Lautern kann vorlegen, Verfolgerduell im Südwesten: Das bringt der 33. Spieltag

Den 33. Spieltag eröffnet Kaiserslautern in Würzburg. Tags darauf will Magdeburg nach drei sieglosen Spielen wieder gewinnen - gleichzeitig empfängt Saarbrücken Mannheim zum Verfolgerduell. Am Sonntag könnten die Münchner Löwen noch oben anklopfen.

Den Spieltag eröffnen die Würzburger Kickers mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend (19 Uhr). Während die Gastgeber aufgrund des Türkgücü-Rückzugs und der Länderspielpause drei punktspielfreie Wochen hinter sich und nochmal Kraft für den Abstiegskampf getankt haben, können die Roten Teufel im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz vorlegen. Verzichten müssen die Pfälzer, die von rund 4000 Fans begleitet werden, womöglich auf Klingenburg (Fußverletzung). Beim FWK fehlen Kraulich und Schneider gesperrt (jeweils 5. Gelbe Karte).

Am Samstag (14 Uhr) bietet sich dem 1. FC Magdeburg die Chance, die kleine Durststrecke von drei Partien ohne Sieg zu beenden. Die Elbestädter - wohl ohne Ceka und Franzke (jeweils COVID-19-Erkrankung) bekommen es mit Viktoria Köln zu tun, das weiterhin den Blick nach unten richtet (sieben Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz).

Parallel kommt es zum Südwest-Kracher in Saarbrücken: Der FCS empfängt Waldhof Mannheim. Nicht nur Prestige stehen dann auf dem Spiel, sondern auch drei enorm wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Schließlich trennen die beiden Kontrahenten nur ein Punkt - wenngleich die sechsplatzierten Gäste aus der Kurpfalz mit etwas größerem Druck anreisen, schließlich ist der Dritte Eintracht Braunschweig schon sechs Punkte (bei einem Spiel mehr) enteilt. Ausgerechnet jetzt wird SVW-Trainer Patrick Glöckner von Personalsorgen geplagt. Für Lebeau (Muskelfaserriss im Oberschenkel) ist die Saison wohl beendet, Ekincier (Innenbandriss im Knie) fehlt und Stürmer Martinovic ist fraglich. Auf der Gegenseite steht Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat Sturmtank Grimaldi (Achillessehnenentzündung) ein weiteres Mal nicht zur Verfügung.

Da sich die Verfolger gegenseitig die Punkte stehlen, bietet sich Eintracht Braunschweig die Möglichkeit, Platz drei zu untermauern und den Druck auf Kaiserslautern hochzuhalten. Die Niedersachsen treten beim SV Wehen Wiesbaden ohne Cheftrainer Michael Schiele (COVID-19) an. Die Hessen wiederum schielen noch auf Platz vier, der zur DFB-Pokal-Teilnahme berechtigen würde. SVWW-Coach Markus Kauczinski freut sich vor allem auf die heimische Kulisse, muss aber unter anderem Carstens (5. Gelbe Karte) ersetzen.

Tabellennachbarn Duisburg und Halle im direkten Duell

Außerdem sind am Samstag mit Duisburg, Halle und Viktoria Berlin drei abstiegsbedrohte Klubs im Einsatz. Während Duisburg nach dem 1:5 in Kaiserslautern auf Wiedergutmachung aus ist und den Abstand zur Abstiegszone wieder vergrößern will (derzeit zwei Punkte), kann Halle im direkten Duell beim Tabellennachbarn MSV nach dem Sieg im Nachholspiel gegen Freiburg einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt machen (fünf Punkte Vorsprung). Die Berliner Viktoria tritt derweil beim BVB II an.

Fünf der Top-Sechs-Klubs sind am Freitag und Samstag dran, am Sonntag (13 Uhr) kann dann auch 1860 München ins Geschehen eingreifen. Die Löwen treten beim SC Freiburg II an. Und die Giesinger, allen voran Trainer Michael Köllner, sind angriffslustig: "Mit einem Schnitt von zwei Punkten pro Spiel steigst du hundertprozentig auf. Wir haben seit dem Dortmund-Spiel einen Schnitt von 2,1."

Fernab des Aufstiegsrennens befinden sich der TSV Havelse und FSV Zwickau, die später am Sonntag aufeinandertreffen (14 Uhr). Die Gastgeber brauchen Punkte, um zumindest noch eine theoretische Chance auf den Aufstieg zu haben. Zwickau könnte mit einem Sieg die 40-Punkte-Marke erreichen.

Den Spieltag rund machen am Montagabend (19 Uhr) schließlich der VfL Osnabrück und der SC Verl. Die Lila-Weißen, bei denen Verteidiger Beermann vorzeitig die Saison beenden muss, können ihr kleine Chance im Aufstiegskampf wahren, mindestens aber Kontakt zu Rang vier halten. Verl hingegen ist auf weitere Zähler im Abstiegskampf aus.