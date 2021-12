Lautern in München: Ohne Fans, ohne Götze, ohne Antwerpen

Zum Abschluss des Jahres stehen für den 1. FC Kaiserslautern zwei Auswärtsspiele an. Vor dem "Kracher" zum Abschluss in Braunschweig müssen die Roten Teufel am Freitag zu Türkgücü München. Ohne Fans, ohne Felix Götze und ohne Trainer im Innenraum.

Marco Antwerpen darf am Freitagabend aufgrund einer Gelb-Sperre nicht in den Innenraum des Olympiastadions. imago images/Fotostand

Weil sich Marco Antwerpen im vergangenen Heimspiel gegen Viktoria Köln (4:0) eine Gelb-Sperre eingehandelt hat, muss er am Freitagabend im Münchner Olympiastadion aus der Distanz zuschauen. Im Innenraum wird der gebürtige Westfale von seinem Assistent Frank Döpper vertreten.

Den Anweisungen seines Co-Trainers dürfte die Mannschaft indes - zumindest akkustisch gesehen - problemlos folgen. Denn aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Bayern findet die Partie ohne Zuschauer statt. "Es ist sehr, sehr schade, dass unsere Fans nicht ins Stadion kommen dürfen. Das wäre unser nächstes Heimspiel gewesen", sagte Antwerpen am Donnerstag. Die Unterstützung des Anhangs habe das Team in den zurückliegenden Wochen "schon sehr genossen".

Noch kein neuer Cheftrainer bei Türkgücü

Aus sportlicher Sicht geht der FCK trotzdem als Favorit ins Rennen. Nur einen Sieg hat Türkgücü München schließlich in den zurückliegenden acht Punktspielen geholt, der FCK im selben Zeitraum 17 Zähler eingefahren. Trotzdem schlägt Antwerpen vorsichtige Töne an: "Wir kennen die Qualität." Immerhin konnten sich er und der Trainerstab gut vorbereiten, verzichtete Türkgücü doch bislang auf die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers und vertraut wahrscheinlich auch am Freitag und zum dritten Mal Interimscoach Alper Kayabunar. Glück für Lautern, "da wir so nochmal zwei Spiele von ihm analysieren konnten", wie Antwerpen sagte.

So oder so tritt der FCK die Fahrt nach München mit breiter Brust an, muss allerdings neben den verletzten Lucas Röser, Anas Bakhat, Anil Gözütok und Simon Stehle auch auf Felix Götze verzichten. Der Allrounder trat schon unter der Woche mit Rückenproblemen kürzer, die Rätsel aufgaben. Ob die Augsburger Leihgabe für den wegweisenden Jahresabschluss in Braunschweig zur Verfügung steht, ist ebenfalls noch nicht klar.