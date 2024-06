Lautern holt Paderborns Heuer: "Zweikampfstark und dynamisch"

Jannis Heuer spielt ab der kommenden Saison beim 1. FC Kaiserslautern. Der Innenverteidiger kommt vom SC Paderborn auf den Betzenberg.

Die Abwehr war das große Problem des 1. FC Kaiserslautern in der abgelaufenen Saison. Nur zweimal blieben die Roten Teufel in einem Punktspiel ohne Gegentor, gemeinsam mit dem 1. FC Nürnberg stellten sie die zweischwächste Defensive nach Schlusslicht und Absteiger Osnabrück.

Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen auf dem Betzenberg ein besonderes Augenmerk bei Transfers auf die Hintermannschaft legen: Mit Jannis Heuer zählt auch der dritte Neuzugang in der Sommer-Transferphase zur Kategorie "defensiv" (nach Luca Sirch und Florian Kleinhansl).

Der 24-jährige Innenverteidiger kommt von Liga-Konkurrent Paderborn zum FCK. "Jannis ist ein zweikampfstarker und dynamischer Verteidiger, der zentral, aber auch außen einsetzbar ist, deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Er hat in den vergangenen drei Jahren schon seine Qualitäten in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt, ist aber auch noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen", wird FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Mitteilung zitiert.

Ein Traumtor gegen den FCK

Heuer kam beim SCP in der abgelaufenen Saison 18-mal in der 2. Liga zum Einsatz, bestritt aber nur sechs Spiele über 90 Minuten. Auch verletzungsbedingt wurde der 1,89 Meter große Defensivmann in der zweiten Saisonhälfte meistens nur eingewechselt. In der Saison zuvor gehörte der Rechtsfuß allerdings zum Stammpersonal in Ostwestfalen, insgesamt bestritt er 63 Zweitliga-Partien für Paderborn und erzielte fünf Tore - ein besonders sehenswertes per direktem Freistoß im Februar 2023 beim 1:0-Sieg gegen Lautern. Ausgebildet wurde der aus Großburgwedel stammende Profi beim VfL Wolfsburg.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FCK. Von Richmond Tachie und Daniel Hanslik habe ich schon viel Positives gehört. Und über das Stadion und die Fans muss man natürlich keine Worte verlieren, das war auch als Spieler der Auswärtsmannschaft schon ein echtes Erlebnis", sagt der neue FCK-Verteidiger selbst.