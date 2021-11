Lautern gewinnt Derby - Meppen springt auf Rang drei - Löwen verspielen Führung

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Derby in Saarbrücken gewonnen. Meppen sprang auf Rang drei, Osnabrück verteidigte den zweiten Platz und bezwang 1860 München. Freiburg II gelang derweil spektakuläre Wiedergutmachung.

Lautern gewinnt Derby in Saarbrücken

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Derby gegen Saarbrücken gewonnen, den FCS in der Tabelle überholt und damit Tuchfühlung zur Spitzengruppe aufgenommen. In einer zunächst zerfahrenen Partie agierte der FCK etwas aktiver und souveräner. Tomiak brachte die Gäste vor der Pause folgerichtig in Führung (32.). Nach dem Seitenwechsel behielten sie die Kontrolle und legten durch Joker Redondo nach (68.). Damit war das Spiel entschieden, Saarbrückens Schlussoffensive kam zu spät.

Löwen verspielen Führung an der Bremer Brücke

Nach dem jüngsten Aufschwung in der Liga (6:0 gegen Freiburg II) und im Pokal (1:0 gegen Schalke) war der TSV 1860 mit großen Erwartungen zum VfL Osnabrück gereist. Dort belohnten sich die Löwen für eine starke Anfangsphase und gingen dank Lex in Führung (24.). Dann kam der VfL jedoch auf: Simakala glich vor der Pause aus (39.) und drehte das Spiel nach dem Seitenwechsel durch sein Tor zum 2:1 (48.). Higl setzte den Schlusspunkt (85.), die Lila-Weißen verteidigten damit Platz zwei.

Tor aus der eigenen Hälfte lässt Freiburg jubeln

Der SC Freiburg II hatte nach der 0:6-Demontage in München etwas gutzumachen. Im Heimspiel gegen zunächst unauffällig spielende Mannheimer sorgte Kehrer für die verdiente Pausenführung des SCF (23.). Der SV Waldhof raffte sich nach der Pause auf und münzte seine größeren Spielanteile zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Rossipal um (67.). Dann war es jedoch Vermeij, der den Sieg des SCF durch ein Tor aus der eigenen Hälfte festzurrte: Der Stürmer fing einen Einwurf der Gäste ab, sah, dass Bartels weit vor seinem Kasten stand und schoss die Kugel über den Keeper weg ins Tor zum 2:1-Endstand (88.).

Meppen springt auf den dritten Platz

Der SV Meppen hat den Relegationsplatz erobert und seine starke Form unter Beweis gestellt. Im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II erzielte Krüger den einzigen Treffer des Tages in einer Partie auf insgesamt schwachem Niveau. Der BVB II fiel auf Rang elf zurück, Meppen kletterte auf Rang drei - trotz einer negativen Tordifferenz.

Duisburgs erster Sieg unter Schmidt

Den dritten Platz hatte auch Viktoria Berlin angepeilt. Die Hauptstädter kassierten beim MSV Duisburg jedoch eine 0:1-Niederlage. Bouhaddouz ließ die Zebras jubeln, die damit einen Schritt Richtung rettendes Ufer machten und den ersten Sieg unter Trainer Hagen Schmidt feierten. Berlin kassierte derweil die dritte Niederlage in den vergangenen Spielen und muss nach der Länderspielpause auf Kapp, der die Rote Karte sah, und Menz (Gelb-Rot) verzichten.

Zwei Ausfälle in der Innenverteidigung: Titz muss basteln

Den Drittliga-Sonntag eröffnen der SV Wehen Wiesbaden und der FSV Zwickau (13 Uhr), ehe eine Stunde darauf der Tabellenführer Magdeburg gegen Verl ins Geschehen einsteigt. FCM-Coach Christian Titz muss dabei improvisieren. Nach der Roten Karte für Tobias Müller und dem Muskelfaserriss von Alexander Bittroff fehlt das eingespielte Innenverteidigerduo. Der Ausfall Bittroffs tut besonders weh, verpasste der Routinier doch zuvor keine einzige Minute in der laufenden Saison und ist mit einem kicker-Notenschnitt von 2,79 der notenbeste Verteidiger der Liga.

Zum Abschluss des Spieltags am Montagabend (19 Uhr) treffen sich zwei Gegensätze: Eintracht Braunschweig hat die Aufstiegsränge im Visier, die Würzburger Kickers wollen vor heimischem Publikum hingegen den Schwung aus dem überraschenden Dreier in Kaiserslautern mitnehmen und die Abstiegszone verlassen.