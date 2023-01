Lautern-Durchmarsch? "Schuster holt oft mehr als möglich raus"

Was geht, 2. Bundesliga - Rückrunden-Vorschau 26.01.2023

2:06Die 2. Bundesliga kehrt nach über zwei Monaten Pause wieder zurück. In der Vorschau auf die Rückrunde geht's bei "Was geht, 2. Bundesliga?" unter anderem um den Aufstiegskampf. Wie groß ist die Chance, dass dem 1. FC Kaiserslautern ein sensationeller Durchmarsch in Liga 1 gelingt?