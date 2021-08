Lautern darf gegen Gladbach 20.000 Fans begrüßen

Das Spiel der ersten Pokalrunde zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach wird vor einer stattlichen Kulisse stattfinden: Der Drittligist erhielt von den Behörden die Erlaubnis für 20.00 Zuschauer.

20.000 Zuschauer werden in der ersten Pokalrunde im sein. imago images/Eibner

Wie der 1. FCK am Dienstagmittag bekanntgab, hat der Verein "die Ausnahmegenehmigung der Stadtverwaltung Kaiserslautern im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit zur Zuschauerzulassung im DFB-Pokal erhalten." Demnach dürfen zum Pokalmatch am 9. August gegen Gladbach (20.45 Uhr) 20.000 Fans ins Stadion, für eine prickelnde Pokalatmosphäre sollte demnach gesorgt sein. Das Spiel ist eine der Partien der ersten Runde, die im Free-TV zu sehen sein werden und wird live in der ARD gezeigt.

Kartenvorverkauf startet sofort

Bereits zum ersten Heimspiel in der 3. Liga durften die Roten Teufel beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig 15.000 Zuschauer begrüßen. Für das Pokalspiel wurde die Kapazität nun um 5000 Zuschauer erhöht. „Wir freuen uns sehr über die von der Stadtverwaltung Kaiserslautern und dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit erteilten Ausnahmegenehmigung für das kommende DFB-Pokal Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Auch freuen wir uns, dass wir nach dem positivem Feedback in Bezug auf die Umsetzung unseres Schutz- und Hygienekonzeptes beim ersten Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig nun die maximale Zuschauerzahl auf 20.000 erhöhen dürfen", wird Jörg Wassmann, FCK-Prokurist und Bereichsleiter Stadionbetrieb, Spielbetrieb & Sicherheit, auf der Klub-Website zitiert. Mit der Erteilung der Ausnahmegenehmigung startet auch sofort der Kartenvorverkauf für das Pokalmatch.

Wie der FCK weiter mitteilte, werden die Zugangsvoraussetzungen für den Eintritt in das Fritz-Walter-Stadion die gleichen sein, die für den Auftakt der 3. Liga gegolten haben. Insbesondere müssen Zuschauer am Eingang nachweisen, den "3G-Status" (geimpft, genesen, getestet) zu erfüllen. Über die für das Pokalmatch einzuhaltenden Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen wird der Verein in den kommenden Tagen informieren.