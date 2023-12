Laute Ansprache: Hollerbach zahlt das Vertrauen zurück

Zwei Siege aus drei Bundesligaspielen konnte der neue Union-Trainer Nenad Bjelica einheimsen. Woran Benedict Hollerbach einen großen Anteil genießt.

Mit einem versöhnlichen Abschluss hat sich Union Berlin in die Winterpause verabschiedet. Durch den 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln überwintern die Eisernen mit 13 Zählern auf dem 15. Platz. Einen großen Anteil daran haben unter anderem Benedict Hollerbach und Kevin Volland.

"Sie sind sehr wichtig für die Mannschaft. Kevin hat sehr gut gespielt in diesen fünf Spielen, die ich jetzt bei Union Berlin bin", betonte Trainer Nenad Bjelica, der auch Hollerbach lobte: "Er hat viele Chancen bekommen und das Vertrauen auf dem Platz zurückgezahlt." Der Neuzugang von Wehen Wiesbaden erzielte nach einer gelungenen Einzelaktion das 1:0 und war insgesamt sehr emsig unterwegs.

Dabei "ging in der ersten Halbzeit fast gar nichts", wie Hollerbach feststellte. Daher sei die Kabinenansprache auch "eher laut" ausgefallen. "Der Trainer hat uns gesagt, dass wir mutiger sein sollen und nicht so passiv sein dürfen beim Anlaufen", erzählte der Stürmer.

"Hintenheraus haben wir es dann verdient gezogen"

Nach desolaten 45 Minuten steigerte sich Union allmählich und brachte die erforderlichen Grundtugenden wie vor zwei Wochen gegen Gladbach (3:1) wieder auf den Platz. Der 1. FC Köln nutzte seine Chancen nicht, die Köpenicker im zweiten Abschnitt dagegen schon. "Wir haben noch nichts erreicht, aber es fällt jetzt schon viel ab. Das waren wichtige drei Punkte", resümierte Volland. "Hintenheraus haben wir es dann verdient gezogen."

In der Rückrunde müsse man dann aber schauen, dass man öfter von der ersten Minute an auf dem Platz steht, unterstrich Volland. Sowieso muss Union an zahlreichen Stellschrauben drehen. So wurde doch in Hälfte eins ersichtlich, dass es an einigen taktischen Dingen noch gewaltig hapert.

"Mental abschalten"

Und dennoch gehen die Spieler nun erstmal mit einer großen Erleichterung in die dreiwöchige Unterbrechung. "Das Ziel ist es, mental abzuschalten, damit für die Rückserie wieder Kräfte da sind", sagte Hollerbach. Der Winterschlaf geht dann bis zum 2. Januar, wenn Trainer Bjelica zum Trainingsauftakt bittet.