Lautaro Martinez: Wie ein wilder Stier

Zu Hause gibt Lautaro Martinez (25) den Meister Proper. Doch auch auf dem Rasen sorgte der Weltmeister zuletzt meist für klare Verhältnisse. Schließt sich nun ein Kreis?

Das hatte man wirklich nicht vermutet. Lautaro Martinez wirkt ja eher wie ein Holdrio oder einer dieser drolligen japanischen Cartoon-Figuren, wenn die Igel-Frisur durch die gegnerischen Reihen fegt. Der Blick starr und suspekt, als hätte der Argentinier soeben etwas ziemlich Schmutziges ausgeheckt. Und dann beschwert er sich plötzlich, dass die Frau daheim alles sorglos herumliegen lässt. Sie versuche, sich zu bessern, versprach Agustina, doch so geleckt aufgeräumt wie der Schrank des Mannes, das würde sie schwerlich hinbekommen. Zur Sicherheit steht Lautaro stets mit dem Schwamm parat, wenn sie das Abendessen vorbereitet. Zu Hause der Meister-Proper-Libero, am Samstag soll er Manchester City verputzen - das hat was.

Vor dem geplanten Coup in der Champions League heiratete das argentinische Paar allerdings erst einmal gepflegt und, man ist geneigt anzunehmen, vor allem ordentlich am Comer See, was nun wiederum die Frage aufwarf, ob bei der 150-Gäste-Sause nebenbei schon finale Marschrouten geschmiedet wurden. Immerhin traf sich die geballte, fußballerische Inter- und Argentinien-Prominenz vor Ort. Ausgenommen der geladene Lionel Messi, der das Coldplay-Konzert im Olympiastadion zu Barcelona vorgezogen hatte. Doch so wirklich hippe Erfolgstipps für die Königsklasse hat der fast 36-Jährige seit einiger Zeit ja auch nicht mehr wirklich.

Für heutige Verhältnisse ist Martinez schon eine Ewigkeit bei Inter

Nun muss es Inter Mailands Capitano eben richten. Lautaro Martinez ist zwar erst 25 Jahre alt, aber irgendwie die personifizierte Seele der Internazionale. Der Argentinier trägt bereits seit 2018 das Mailänder Schwarz-Blau, und das ist für einen international intensiv umgarnten Youngster heutzutage beinahe eine Ewigkeit. Es gab reichlich Anfragen, doch der Stürmer erweckte bei den relativ unkomplizierten Vertragsverlängerungen nie den Anschein, San Siro verlassen zu wollen. Er sei nur daran interessiert, Inter-Geschichte zu schreiben, ließ er verlauten.

Das kann er jetzt am Samstag, 13 Jahre nach dem letzten Champions-League-Erfolg der Nerazzurri. Am 31. Oktober 2015 debütierte Martinez für seinen ersten Profiverein Racing Club - er kam dabei zehn Minuten vor dem Ende für einen gewissen Diego Milito. Jener Milito, der in Inter-Kreisen einen mythischen Status genießt.

Der Argentinier hatte am 5. Mai 2010 das entscheidende Tor zum Pokalsieg über die AS Rom geschossen, am 16. Mai das 1:0 in Siena, das Inter die Meisterschaft sicherte, und sechs Tage darauf gelang Milito ein Doppelpack beim 2:0 über Bayern München im Königsklassenfinale - Inters erster Landesmeister-Triumph nach 45 Jahren. "Sofort heiligsprechen!", so die Gazzetta dello Sport damals.

2017 wechselte Milito vom Rasen ins Büro bei Racing aus der Stadt Avellaneda vor den Toren von Buenos Aires und machte den Martinez-Wechsel ohne Filter direkt perfekt mit Inter-Vizepräsident Javier Zanetti - 13 Jahre lang Kapitän und Rekordspieler (858 Einsätze) in 19 Saisons für die Internazionale. Ein Neuzugang ausgehandelt von "Prinz" Milito und "Traktor" Zanetti, mehr Inter-Karma geht nicht. Martinez traf für seine neuen Farben erstmals am 29. September 2018, Zanetti ballte auf der Tribüne die Fäuste und hatte diesen verklärten Blick, der eigentlich eher stolzen Eltern vorbehalten ist.

Ich habe Basketball geliebt, mit 15 musste ich mich dann aber entscheiden. Lautaro Martinez über seine eigentliche Leidenschaft

Dabei wusste dieser Neuzugang damals wenig über Europa. "Ich kenne ehrlich gesagt niemanden aus den europäischen Ligen, eigentlich nur Messi und Ronaldo - ich schaue mir lieber Basketball an", gestand Martinez vor seinem Transfer nach Italien. Keine wirkliche Überraschung. Er stammt aus dem 650 Kilometer südlich von Buenos Aires gelegenen Bahia Blanca, dem Basketball-Epizentrum des Landes, in dem 1977 auch Manu Ginobili geboren worden war, in den Nullerjahren viermaliger NBA-Champion mit den San Antonio Spurs. Martinez spielte zunächst ebenfalls Basketball, so macht man das in Bahia Blanca, erst später fing er im lokalen Fußballverein Liniers an, bei dem einst auch schon sein Vater gekickt hatte. Mit 16 wechselte der Spross dann nach Avellaneda, der Vorstadt von Buenos Aires. "Ich habe Basketball geliebt, mit 15 musste ich mich dann aber entscheiden", verriet er. Es war keine halbe Entscheidung.

Paulo Dybala war vor ihm auch jung in die Serie A zu Palermo gewechselt und klagte damals über Startprobleme wegen der völlig anderen Ernährung und Trainingsmethodik. Martinez beauftragte seinen Manager, vor dem Umzug einen Ernährungsberater zu engagieren. Süßes, Softdrinks und überflüssige Fette standen auf dem Tabu-Plan.

Icardis Rosenkrieg ausgenutzt

Da hatte Inter schon unprofessionellere Südamerikaner gehabt. Die rund 25 Millionen Euro, die man 2018 für ihn zahlte, machen ihn zudem zum teuersten Racing-Spieler aller Zeiten, und Europa traf Martinez dann nicht so brutal wie befürchtet. Nebenbei durfte er auch einige Spielernamen mehr kennenlernen. Zum Beispiel den von Landsmann Mauro Icardi, der ihn in der Debüt-Saison zunächst zum Reservisten machte.

Als Icardi sich dann mit seiner Frau und Managerin vielmehr auf die Berufsschiene Rosenkriege fokussierte, suspendierte ihn Coach Luciano Spalletti von der Rolle Kapitän und Stammspieler, und Martinez nutzte seine Chance mit Toren. Icardi war Geschichte, und Martinez gelangen in den drei Folgesaisons 21, 19 und 25 Pflichtspieltore.

Der Kirmes-Sturm kann auch City wehtun

Spalletti, Antonio Conte, jetzt Simone Inzaghi, auf Martinez wollte dann letztlich lieber doch kein Trainer verzichten. Als Romelu Lukaku 2019 als teuerster Einkauf der Inter-Geschichte kam, drohte dem Argentinier erneut die zweite Reihe. Sich durchzuboxen liegt ihm offensichtlich. Das entsprechende Selbstbewusstsein dazu hat er. Bei Racing Club blockierten zunächst vier Stürmer seinen Posten, im dritten Einsatz handelte er sich dann binnen weniger Minuten Gelb-Rot ein und wurde prompt mit Schmäh überschüttet. "So sind die Leute eben: Nach zwei Toren bist du der Allergrößte, nach zwei Fehlpässen fragen sie sich, wie du es überhaupt zum Profi schaffen konntest", sagte er und schloss vorübergehend all seine Accounts in den sozialen Netzwerken.

Von drei Top-Stürmern spielen meistens nur zwei: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez und Edin Dzeko (v. li.). IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Doch Martinez stampfte sich unbeirrt weiter durch die Karriere, selbst im drohenden Lukaku-Schatten. Der Rufname "El Toro", der Stier, begleitet ihn offenbar nicht allein wegen seiner grimmigen, physischen Spielweise. Drei Wochen nachdem Martinez sein Profidebüt feierte, schoss Lukaku im Herbst 2015 schon sein 50. Tor in der Premier League. Gemeinsam avancierten sie mittlerweile zum "LuLa-Park", "lunapark" bedeutet Kirmes. 1,90 Meter und 95 Kilo neben 174 Zentimetern und 70 Kilo: "Big Rom" und der wilde Stier schafften in zwei Spielzeiten zusammen 104 Pflichtspieltore.

Wir kamen nicht per Freilos ins Endspiel. Lautaro Martinez

Als Lukaku den Klub 2021 für über 100 Millionen Euro in Richtung Chelsea verließ (aktuell ist er ja nur ausgeliehen von den Engländern), schulterte Martinez das Team: Mit einem deutlich größeren Aktionsradius riss er die Kollegen in seine Inter-Welt. Am Ende richtet es ohnehin immer irgendwie der Südamerikaner, die eigentliche Inter-Seele. Feier-Häuptling nach Erfolgen, deprimierter Schluchzer in Momenten der Leere wie bei der 2022 knapp gegen den Stadtrivalen Milan verpassten Meisterschaft. Martinez ist ein Typus, der unter Misserfolg leidet. In der vergangenen Saison blieb er 624 Minuten torlos und vergab reihenweise beste Möglichkeiten. Und als er im Dezember 2022 zwar als Weltmeister heimgekehrt war aus Katar, den Stammplatz bei der Endrunde jedoch an Julian Alvarez verloren hatte, durchlebte der Argentinier mit nur einem Tor zwischen Mitte Februar und April eine ähnliche Depression.

Lukaku und Edin Dzeko kämpften mit dem gleichen Blues, Martinez erwachte zum rechten Zeitpunkt. Sieben Tore und drei Assists in den letzten acht Ligapartien zeugen davon, dazu zwei Treffer und ein Assist im Viertel- und Halbfinale der Königsklasse, ein Doppelpack zum 2:1-Pokalsieg gegen Florenz. "Natürlich ist City eines der stärksten Teams überhaupt, doch ein wenig sollten sie uns fürchten. Wir kamen nicht per Freilos ins Endspiel", betont der Angreifer. Der Kreis könnte sich schließen. Der letzte Inter-Kapitän, der den Henkelpott stemmte, heißt Zanetti. Milito hatte seine Trefferbilanz in jener Saison mit den beiden Toren zum 2:0 gegen München auf 30 geschraubt. Martinez rangiert aktuell bei 28.